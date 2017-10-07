وفاة السباح فيصل الحسن في معسكر الأخضر بسبب توقف مفاجئ لعضلة القلب

انتقل إلى رحمة الله ‏لاعب نادي الصفا والمنتخب السعودي للسباحة الشاب فيصل بن عاصف الحسن، إذ وافته المنيّة أثناء أدائه للتمارين مع المنتخب في مسبح المدينة الرياضية في الدمام عند الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة في منتصف الحصة التدريبية المقررة للاعبي المنتخب السعودي للسباحة.

وقدمت الإسعافات الأولية للسباح حيث تم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي مباشرة على دكة المسبح مع طلب الإسعاف من أقرب مستشفى – مستشفى جاما – وتم وصول الإسعاف للمسبح خلال 9 دقائق وتم نقله للمستشفى مباشرة، وبناء على تقرير المستشفى الذي أشار إلى أن اللاعب وصل والقلب متوقف ولا توجد علامات حيوية، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي لمدة نصف ساعة بطوارئ المستشفى دون جدوى، حيث أفاد التقرير الطبي الصادر من مستشفى جاما بأن سبب الوفاة يعود لتوقف مفاجئ لعضلة القلب مما أدى إلى وفاته مباشرة.

وكان رئيس الاتحاد السعودي للسباحة المهندس أحمد القضماني قد تواجد في المستشفى وقدم التعازي نيابة عن أسرة الاتحاد السعودي للسباحة لأهل الفقيد، وقال القضماني:»من دون أدنى شك المصاب جلل وفقدنا ابناً من أبنائنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد وجميع المسلمين والمسلمات بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وألا يُريهم مكروهاً في عزيز لديهم».

ويعد الحسن أحد السباحين المميزين سواء على مستوى ناديه الصفا أو المنتخب السعودي، حيث يعد أحد لاعبي النخبة وساهم في تحقيق ناديه قبل نحو أسبوعين لكأس بطولة المملكة للسباحة وخاض قبلها معسكراً مع الأخضر في بلغاريا لمدة شهرين.

من جانبه وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بتشكيل لجنة للتحقيق في وفاة فيصل الحسن، على أن ترفع تقريرها خلال أسبوعين.