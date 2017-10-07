اختتم المنتخب الوطني الأول مساء أمس الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، استعداداته لمواجهة منتخب جامايكا اليوم السبت ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2018م.
وعمد المدير الفني للمنتخب الوطني إدغاردو باوزا خلال الحصة التدريبية التي حضرها رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، إلى توزيع الحصة التدريبية إلى فترتين بواقع ساعة كاملة لكل فترة، إذ قسّم من خلالها اللاعبين لمجموعتين، حيث ضمت الأولى اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في لقاء اليوم.
وكانت التدريبات قد انطلقت بالجري حول الملعب، تلا ذلك تدريبات تكتيكية تركزت على التحرك المثالي داخل الملعب وكذلك الكرات الثابتة من اتجاهات مختلفة نحو الملعب.
واختتم باوزا الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب نفذ خلالها الجمل التكتيكية التي تم التدرب عليها قبل المناورة، فيما خضعت المجموعة الثانية لحصة تدريبية متنوعة انطلقت بتمارين الإحماء بعدها مناورة تكتيكية ركز المدرب فيها على التحرك المثالي في الملعب وتنويع صناعة اللعب.
وشارك اللاعب عبدالرحمن اليامي في التدريبات الجماعية بعد انتظامه ظهر أمس في معسكر جدة.
على صعيد متصل أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، دخول الجماهير الرياضية مجاناً لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، لحضور مباراتي الأخضر السعودي الودية أمام منتخب جامايكا مساء اليوم وأمام منتخب غانا يوم الثلاثاء القادم.
وتمثل المباراتان مرحلة من مراحل استعداد الأخضر السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا التي ستنطلق في الرابع عشر من يونيو المقبل.
ويأتي هذا الإعلان دعماً من الاتحاد السعودي للمنتخب السعودي في مشواره التحضيري للمشاركة العالمية، وتقديراً للجماهير الرياضية التي اعتاد منتخبها على مؤازرتها له في جميع المناسبات الكروية الإقليمية والقارية والعالمية.
فتح مدرجات «الجوهرة» مجانًا للجماهير
الأخضر يواجه جامايكا في أولى تجاربه تحت قيادة باوزا
اختتم المنتخب الوطني الأول مساء أمس الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، استعداداته لمواجهة منتخب جامايكا اليوم السبت ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2018م.
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