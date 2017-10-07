برشلونة يمدد عقد إنييستا «مدى الحياة»

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم توصله إلى اتفاق مع قائد الفريق إندريس إنييستا لتمديد عقده «مدى الحياة»، ما سيبقي اللاعب البالغ 33 عاما، في صفوف البلوجرانا حتى اعتزاله.

وعبّر أندريس إنييستا، عن سعادته بتجديد عقده مع النادي الكتالوني، مؤكدًا رغبته في الاستمرار مع الفريق، وتقديم أفضل ما لديه خلال المباريات المقبلة.

وقال إنييستا، في المؤتمر الصحفي لتجديد عقده: «أنا سعيد للغاية، لقد حققت ما أرغب فيه بعد فترة طويلة من المفاوضات».

وأضاف: «أتمنى الاستمرار هنا لفترات أطول، وأن أكون مفيدًا للفريق، فتجديد عقدي للأبد لا يعني موافقتي على المشاركة في مباراة أو اثنين فقط، خلال الموسم».

ولعب إنييستا 639 مباراة بقميص برشلونة، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات مع النادي الكتالوني، عبر التاريخ، خلف تشافي هيرنانديز.

وسجل إنييستا 55 هدفًا فقط لصالح البلوجرانا، منذ أن خاض أول مباراة رسمية مع الفريق، في 29 أكتوبر أول 2002.

وأصبح الدولي الإسباني القائد الأول لبرشلونة في 2015، بعد رحيل تشافي إلى صفوف السد القطري.

ويتشارك إنييستا مع ميسي كأكثر اللاعبين حصدًا للألقاب برفقة برشلونة، إذ حقق 30 لقبًا.

ولعب لأول مرة مع النادي الكتالوني بعمر 12 عامًا في 1996، بأكاديمية «لاماسيا».

ويُعد صاحب القميص رقم 8 من اللاعبين القلائل في تاريخ كرة القدم الذين أحرزوا الثلاثية أكثر من مرة، ومن القلائل أيضاً الذين تُوجوا بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات! وهو يحتل حالياً المركز الرابع على ترتيب اللاعبين المتوجين بأكبر عدد من الألقاب، خلف ريان جيغز (36) وماكسويل (37) وداني ألفيس (38).

وتميز أندرس إنييستا دائماً بأناقته في اللعب وموهبته فوق المستطيل الأخضر، ولكن أيضاً بشخصيته المتواضعة خارج الملعب، حيث يُعتبر من النجوم المحبوبة والأسماء التي تحظى باحترام كبير بين المشجعين في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى الألقاب الجماعية التي تُوج بها مع برشلونة والمنتخب الإسباني، نال أندريس إنييستا عديدا من الجوائز الفردية، حيث كان من أبرزها حصوله على الكرة الفضية (2010) وجائزة أونزي البرونزية (2012) وجائزة أفضل لاعب في أوروبا (2012) وأفضل لاعب في كأس أوروبا (2012).