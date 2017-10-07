الملك يستقبل رؤساء تتارستان وأنغوسيا والشيشان

01 (1) خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية الشيشان 01 (3) خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية أنغوشيا 01 (2) خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية تتارستان

موسكو ـ الشرق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -في مقر إقامته بالعاصمة الروسية موسكو مساء اليوم رئيس جمهورية تتارستان الرئيس رستم مينخانوف، ورئيس جمهورية أنغوشيا الرئيس يونس بك بفكيروف، ورئيس جمهورية الشيشان الرئيس رمضان قديريوف.

وجرى خلال الاستقبال مع الزعماء الثلاثة بحث مجالات التعاون، وسبل تعزيزها وتطويرها.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح بن العواد، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ونائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد بن حسن عسيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

كما حضره نائب رئيس الحكومة وزير التجارة والصناعة البيرت كريموف، ومساعد الرئيس للشؤون الدولية والعلاقات الاقتصادية الخارجية راديك غيماتدينوف، ورئيس وكالة التنمية الاستثمارية اتيا مينوؤلينا، ومفتي الجمهورية الشيخ كميل سميع الله، والسفير الروسي لدى السعودية سيرغي كوزلوف، وعضو مجلس الشيوخ بروسيا الاتحادية السيناتور بيسلان خامتشييف، وعضو مجلس الدوما الروسي يوشا غازكيرف، وعضو مجلس الدوما الروسي عليخان خارسييف، ومساعد الرئيس للشؤون الإسلامية محمد البوغاتشييف، ومفتي الجمهورية رئيس الإدارة الدينية صلاح ميجييف، ومساعد الرئيس آدم ديليمخانوف، ورئيس الحكومة أبوبكر ايديلغيروف، ومساعد الرئيس آدم شهيدوف، ونائب رئيس الحكومة بيكاخان تايماسخانوف، ونائب رئيس الحكومة حسن حكيموف.