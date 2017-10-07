منح الملك سلمان دكتوراه فخرية من جامعة موسكو

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية.

جاء ذلك خلال تشريفه؛ حفل جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية بهذه المناسبة.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الجامعة، كان في استقباله؛ وزيرة التعليم والعلوم الروسية أولغا فاسيليفا، ومدير جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية البروفيسور آناتولي توركانوف.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه في المنصة الرئيسة، ألقت وزيرة التعليم والعلوم الروسية أولغا فاسيليفا كلمة أعربت فيها عن اعتزاز الجامعة بتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحضوره حفل الجامعة، مؤكدة أن هذه الزيارة التاريخية لروسيا الاتحادية ستسهم في التقارب بين البلدين وتنمية مسارات التعاون بينهما. ونوهت باهتمام المملكة البالغ بتنمية التعليم والأبحاث العلمية والصحة.

بعد ذلك ألقى مدير جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية آناتولي توركانوف كلمة رحب فيها بخادم الحرمين الشريفين في رحاب الجامعة التي تعد رائدة في إعداد الكوادر في وزارة الخارجية والبلدان الأخرى.

وتطرق إلى اهتمام الجامعة باللغة العربية، لافتا إلى أن مكتبة الجامعة تحتوي مجموعة من المطبوعات العربية، ثم أعلن مدير الجامعة قرار الجامعة منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود شهادة الدكتوراة الفخرية. وعزف السلام الأكاديمي لمؤسسة التعليم العالي.

وألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ الكلمة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

وزيرة التعليم أولغا فاسيليفا

البروفيسور / آناتولي توركانوف

السادة أعضاء هيئة التدريس

الحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يُسعدني أن أكون بينكم اليوم وسط هذا الجمع المميز من أهل العلم والمعرفة في هذا الصرح العلمي في روسيا الصديقة، التي يقدم شعبها الصديق إسهامات مهمة في ميادين العلم والمعرفة وفي تطور الحضارة الإنسانية.

وقال الملك المفدي: أود أن أعرب عن شكري وتقديري لمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية على منحي شهادة الدكتوراة الفخرية، والتي يسعدني قبولها من هذا الصرح العلمي، الذي يمثل بسجله المميز منارة علمية مشرقة.

وأضاف خادم الحرمين، الحضور الكرام: أن العلم والمعرفة هما الأساس الذي تقوم عليه نهضة الأمم، من خلال تكوين أجيال متعلمة تقود المجتمعات، وتسهم في تعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، والمحافظة على المنجزات الحضارية.

وتابع: في هذا المجال نشيد باعتزاز وفخر بتراث الأمة العربية والإسلامية التي يشهد التاريخ بإسهاماتها في مسيرة الحضارة الإنسانية في ميادين العلوم المختلفة، ودورها كحلقة وصل رئيسية في العلاقات الدولية بين شعوب وثقافات العالم.

وأردف قائلا: نحن في المملكة نولي اهتماماً كبيراً بإيجاد جيل جديد يسهم في بناء الحضارة الإنسانية ومواجهة التحديات المعاصرة. إن الاهتمام بالعلم والابتكار، والتطور التقني، وتطوير الكفاءات البشرية، يمثل ركيزة مهمة للتنمية. وإنني ومن هذا المنبر أدعو الجامعات ومراكز العلم والفكر في بلدينا الصديقين لمد جسور التواصل والتعاون لتعزيز لغة الحوار الهادف وتعميق نشر المعرفة وتطوير البحوث المشتركة وبما يخدم شعبينا وشعوب العالم أجمع . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.وتسلم خادم الحرمين الشريفين، شهادة الدكتوراه الفخرية من مدير الجامعة.

وتعد جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية من أكبر ثلاث مؤسسات تعليمية في روسيا حيث تأسست عام 1944م، وتضم حالياً 8 كليات و ثلاثة معاهد، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين درسوا بالجامعة منذ تأسيسها حتى الآن 60 ألفا منهم 5500 من الطلاب الأجانب الذين ينتمون إلى 60 دولة.

حضر حفل الجامعة، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، واصحاب المعالي الوزراء.

