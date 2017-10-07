مجلس علماء باكستان يستنكر تقرير الأمم المتحدة بشأن النزاع المسلح في اليمن

استنكر رئيس جمعية مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي تقرير الأمم المتحدة بشأن النزاع المسلح في اليمن، وعده تقريراً مضللاً وعاريا تماماً عن المصداقية والحقائق على أرض الواقع.

وأوضح الشيخ طاهر الأشرفي في بيان صادر عن الجمعية اليوم في مدينة لاهور، أن المعلومات والإحصاءات الواردة في التقرير غير دقيقة، وتجاهلت الدور الذي يقوم به التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بل وتجاهل المعلومات التي قدمتها الحكومة الشرعية في اليمن.

وقال إن التقرير على ما يبدو أنه اعتمد على مصادر أحادية، واستقى معلوماته من مصادر تابعة للحوثيين متجاهلاً ما تسبب به الانقلابيون من كوارث و مقتل مئات الأطفال وتشريد آلاف الأسر.

وأعرب عن تحفظه الشديد إزاء التقرير، مشيراً إلى أن هذا التقرير من شأنه أن يعزز عزيمة التنظيمات الإرهابية في اليمن وسيزيد من التعقيدات التي يواجهها الشعب اليمني.

ولفت إلى أن تشجيع التنظيمات الإرهابية المتمردة في اليمن بمثل هذه التقارير سيزيد من التهديدات تجاه أرض بلاد الحرمين الشريفين، وهذا يشكل مصدر قلق على مستوى الأمة الإسلامية.