المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة ITFC توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الإطار المتكامل المحسن EIF لدعم الدول الأقل نمواً

وقعت المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة ITFC عضو بنك التنمية الإسلامي IsDS مذكرة تفاهم مع برنامج الإطار المتكامل المحسن EIF لتقديم المساعدات الفنية التجارية المشتركة للدول الأقل نمواً.

وتهدف المذكرة إلى تقديم المساعدة الفنية وبرامج بناء القدرات التي تساعد على زيادة صادرات الدول الأقل نمواً.

يذكر أن توقيع مذكرة التفاهم تمت على هامش الندوة العامة لمنظمة التجارة العالمية التي أقيمت يوم 27 سبتمبر 2017 في جنيف بحضور كل من المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة و الدكتور راتناكار أديكاري المدير التنفيذي للسكرتارية التنفيذية لبرنامج الإطار المتكامل المحسن.

وبهذة المناسبة قال المهندس هاني سنبل : “نحن سعداء بهذه الشراكة وبما تمنحه لدعم دولنا الأعضاء الأقل نمواً”.

وأضاف قائلاً:” إن خدمة الدول الأقل نمواً يأتي في صميم واجباتنا وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونحن في المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة نسعى لبناء شراكة استراتيجية وتقديم حلول تجارية متكاملة تصمم خصيصاً لدولنا الأعضاء لدعم الحالات الاجتماعية والاقتصادية”.

ومن جهته قال الدكتور راتناكار أديكاري: ” تعتبر الشراكة مع المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة خطوة حيوية في تطوير الاستثمارات التجارية الاستراتيجية في الدول الأقل نمواً. فنحن معاً ملتزمون بعدم ترك الدول الأقل نمواً وراء ظهورنا علاوة على بناء مستقبل تجاري أفضل لهذه الدول”.

وأضاف ” لقد تعرفنا على جوانب رئيسية للارتباط، تتضمن التركيز على الإطار التحليلي لبرنامج الإطار المتكامل المحسن لمساعدة الدول الأقل نمواً على الاضطلاع بإصلاحات السياسات والتمويل المشترك للمشاريع ذات الأولوية وبناء قدرات الدول الأقل نمواً لتقوية المؤسسات ذات العلاقة بالتجارة”.

تأتي مذكرة التفاهم في إطار الأهداف التطوير المستدامة بالأمم المتحدة وتهدف إلى الزيادة الكبيرة للصادرات في الدول النامية بهدف مضاعفة حصة الدول الأقل نمواً في الصادرات العالمية بحلول عام 2020م. وهذا سيتم تحقيقه من خلال تعبئة الموارد وتقديم التمويل للتجارة لتطوير التجارة في الدول الأقل نمواً خلال التبادلات التجارية – التجارية والتمويل المباشر أو التعاون مع مانحي التمويل لدى الآخرين.