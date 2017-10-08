أبو رقة يتوج بكأس المملكة للإسكواش

توج لاعب نادي الهلال عبدالمجيد أبو رقة بلقب بطولة المملكة التصنيفية تحت 17 عاما للعبة الإسكواش وذلك في ختام منافسات البطولة التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 5-7 لشهر أكتوبر الجاري بمشاركة 20 لاعبا يمثلون 9 أندية.

وسلم خالد السعد المدير التنفيذي للاتحاد كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية للاعب عبدالمجيد أبو رقة، فيما تسلم صاحب المركز الثاني لاعب الاتفاق ياسر آل عباس الميدالية الفضية ومكافأة مالية.

ونال لاعب نادي الهلال عبدالإله أبو رقة صاحب المركز الثالث الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، فيما حصل على المركز الرابع لاعب نادي الهلال أسامة العتيبي، حيث تسلم مكافأة مالية مقدمه من اتحاد اللعبة.