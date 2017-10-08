الاتفاق يكسب القادسية ودياً.. ويخسر السنين والعبود

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره القادسية بهدفين مقابل هدف، في لقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن استعدادات الفريقين للمنافسات المحلية في فترة التوقف الحالية لأيام «فيفا»

وسجل ثنائية الاتفاق أحمد جمال ورودريجو ساليانس، فيما سجل هدف القادسية الوحيد البرازيلي إلتون جوزيه.

وشهدت المباراة تعرض ثنائي الاتفاق عمر السنين و عبدالرحمن العبود للإصابة، حيث تعرض الأول لكسر في الأنف نقل على إثره للمستشفى حيث استقرت حالته بانتظار إجراء عملية جراحية، فيما تعرض الثاني لكدمة في الوتر الخلفي لمفصل القدم.