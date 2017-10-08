المنتخب السعودي يضرب الشباك الجامايكية 5 مرات

استهل المنتخب السعودي أولى مبارياته الاستعدادية لمونديال روسيا 2018 بانتصار عريض على المنتخب الجامايكي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، جاءت أهداف الأخضر عن طريق سالم الدوسري وهزاع الهزاع وسلمان الفرج، والهدف الأخير من علامة الجزاء، وفي شوط المباراة الثاني أضاف محمد البريك الهدف الرابع، وأضاف الهدف الخامس عبد الله الجوعي، فيما سجل للضيوف جيفون هرول وويليامز.

بحث المدير الفني للمنتخب السعودي الأرجنتيني باوزا في إطلالته الأولى مع الأخضر، عن الاستقرار، واستمر على الأسماء ذاتها التي انتهى عندها المدير الفني السابق الهولندي مارفيك، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، لكنه طعم الفريق السعودي باسم جديد في خط المقدمة، بوجود هداف دوري المحترفين هزاع الهزاع، إلا أن طريقة أداء اللاعبين على أرضية الملعب اختلفت تماما عما كانوا يقدمونه مع مارفيك.

في الوقت الذي حضر فيه الحارس الألماني أوليفر كان في المنصة الرئيسية يتابع المباراة قبل تسلم مهامه رسميا منتصف الشهر الجاري بتدريب حراس الأخضر السعودي في نهائيات كأس العالم 2018، ولمراقبة أداء الحارس السعودي عبد الله المعيوف عن قرب، وإلى جانبه رئيس اتحاد كرة القدم الدكتور عادل عزت ومدير المنتخب الأول ماجد عبد الله.

في أولى تجاربه الودية تحت قيادة باوزا

الأخضر يكرم وفادة جامايكا بـ «خماسية»

06 سالم الدوسري ينطلق فرحاً بعد تسجيله الهدف الأول في شباك جامايكا 07 احتفال هزاع الهزاع بأول أهدافه مع المنتخب السعودي 05 الأرجنتيني إدغاردو باوزا يوجه لاعبي المنتخب السعودي خلال اللقاء

أكرم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وفادة نظيره الجامايكي، بالفوز عليه بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» في جدة، في أولى تجارب الأخضر الودية، تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني إدغاردو باوزا، استعداداً لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وافتتح سالم الدوسري أهداف الأخضر في الدقيقة 22، وعادل المنتخب الجاماكي النتيجة بعد 12 دقيقة، وفي الدقيقة 37 سجل هزاع الهزاع أول هدف له مع المنتخب السعودي وثاني أهداف الأخضر، وأضاف سلمان الفرج قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة الهدف الثالث من ركلة جزاء، وسجل محمد البريك الهدف الرابع في الدقيقة 47.

وقلص لاعبو المنتخب الجامايكي النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67، واختتم مهرجان الأهداف السعودية عبدالله الجوعي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، مسجلاً الهدف الخامس.