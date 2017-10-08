قبضة النور في المجموعة الأولى آسيوياً

سحبت ظهر السبت قرعة البطولة الآسيوية العشرين للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، وذلك في مدينة حيدر آباد بجمهورية الهند محط إقامة البطولة التي ستقام خلال الفترة من 20 حتى 30 نوفمبر 2017م، بمشاركة عشرة أندية، يتقدمهم نادي النور السعودي بطل النسخة السابقة التي أقيمت في مدينة عمان بمملكة الأردن، وكذلك بطل الدوري السعودي الموسم المنصرم.

حيث أوقعت القرعة ممثل السعودية فريق النور في المجموعة الأولى بجانب كل من أندية: الدحيل القطري، والشارقة الإماراتي، والنفط الإيراني، ومسقط العماني.

فيما ضمت المجموعة الثانية مستضيف البطولة فريق سيرفيس الهندي بجانب كل من أندية: الأهلي القطري وراكور الأوزبكي والنجمة البحريني والشرطة العراقي.