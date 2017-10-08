قبضة ناشئي الأخضر تواصل الاستعداد للبطولة العربية والآسيوية

يواصل لاعبو المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين استعداداتهم للمشاركة في البطولة العربية وكذلك البطولة الآسيوية، وذلك بإقامة عدة تجمعات للاعبي الأخضر في مدينة الدمام.

حيث سيكون التجمع الأول خلال الفترة من 17-19 محرم 1439هـ، وسيكون التجمع الثاني خلال الفترة من 25-27 محرم 1439هـ، وستكون الفترة الثالثة والأخيرة للتجمع خلال الفترة من 2-4 صفر 1439هـ، بعدها سيشارك ناشئو قبضة الأخضر في البطولة العربية المقرر إقامتها في مدينة جدة.

ويشرف على المنتخب السعودي فنياً المدرب أحمد نبيل (مصري الجنسية)، ويساعده المدرب الوطني ياسر العبيدي، والإداري نايف جاسم، ومدير المنتخب عضو مجلس الإدارة سعود الحودي.

وتضم القائمة المختارة للتجمعات 21 لاعباً، وهم:

جواد جفال – حسن آل تركي – جواد آل عباس – مظاهر آل زين الدين – عبد الله الموسوي (من نادي الخليج)، حيدر آل حسن (من نادي الصفا) أصيل العبيدي – حسن آل محمد حسين – مهند العابد – حمدي أبو عبيد – صادق أبو حسين (من نادي النور)، ناصر الشرفا – مرتضى القصير (من نادي مضر) حيدر آل محسن – أيمن آل اخليف – حسين العبادي – علي المحسن (من نادي المحيط) محمود البحار – مصطفى الماء (من نادي الهدى) سجاد العبد الرزاق – محمد العوازم (من نادي الترجي).