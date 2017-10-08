“جينيسيس السعودية” تكشف رسمياً عن طراز G80 سبورت الجديد

الرياض ـ الشرق فهد الوعلان: نسعى لتوفير طرازات تلبي حاجة العملاء تجمع بين الفخامة والتصميم والأداء الرياضي

مايك سونغ: جينيسيس نجحت في ترسيخ مكانتها كعلامة مهمة في قطاع السيارات الفاخرة

كشف وكلاء جينيسيس في المملكة العربية السعودية، شركة الوعلان للتجارة، وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات والمجدوعي للسيارات عن طراز الجديد جينيسيس G80 سبورت 2018، وذلك خلال مشاركتها بمعرض السيارات الفاخرة “أكسس” بدورته الـ 11 الذي يختتم اليوم في مدينة الرياض.

ويعتبر هذا الطراز الجديد إضافة مهمة لمجموعة جينيسيس من سيارات السيدان الفاخرة، إلى جانب كل من طرازي G90 و G80، ومن المتوقع أن يشكل إطلاق G80 سبورت دفعة قوية لترسيخ مكانة علامة جينيسيس الفاخرة في سوق المملكة.

و أكد فهد الوعلان نائب رئيس شركة الوعلان للتجارة، بعد الكشف عن السيارة الجديدة بحضور ممثلين عن جينيسيس أفريقيا والشرق الأوسط ووكلاء جينيسيس في المملكة، أن إطلاق هذا الطراز الجديد في أسواق المملكة يندرج في إطار التزام كل من وكلاء جينيسيس في السعودية وشركة جينيسيس بتوفير طرازات تلبي حاجة العملاء في المملكة من خلال الجمع بين الفخامة والتصميم والأداء الرياضي، خصوصاً في ظل تزايد الطلب على مثل هذا النوع من السيارات الفاخرة.

وأضاف :”تشهد العلامة التجارية جينيسيس التي تم إطلاقها في العام 2016، نجاحاً عالمياً كبيراً لا سيما في بلدان مثل كوريا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. ويعتبر إطلاق هذا الطراز الجديد خطوة مهمة في إطار خطة جينيسيس الإستراتيجية، الهادفة إلى تعزيز مجموعة منتجاتها بإطلاق مجموعة جديدة من سيارات الدفع الرباعي المعتمدة على محركات جديدة، بهدف الوصول إلى هدفها المتمثل في إطلاق 6 سيارات متنوعة ضمن محفظة منتجاتها بحلول العام 2021.

وبدوره أكد مايك سونغ، رئيس عمليات جينيسيس في أفريقيا والشرق الأوسط، أن إطلاق هذا الطراز في المملكة يعتبر محطة مهمة بالنسبة لعلامة جينيسيس التي نجحت في ترسيخ مكانتها كعلامة سيارات فاخرة، وهذا ما انعكس على ارتفاع الطلب عليها بالسوق السعودي. وقال: “شهدت جينيسيس منذ إطلاقها ترحيباً واسعاً بالمملكة العربية السعودية، ولاقت كثيرا من ردود الفعل الإيجابية وذلك بفضل سمعتها التي تمكنت من تحقيقها في نواحي الهندسة المتقدمة والجودة العالية”.

وقد حرص فريق التصميم في جينيسيس على تقديم تجربة مميزة متكاملة لعشاق الفخامة والرفاهية، حيث اقترن الأداء المتطور بتصميمات داخلية وخارجية فريدة تعزز ديناميكية هذه السيارة وبالتالي تقدم راحة غير مسبوقة للسائقين الشغوفين بالفخامة والعصرية. وبذلت جينيسيس جهودا جبارة لإحداث تغيير حقيقي عند إنتاجها هذا الطراز المميز فهو يجسد الأناقة الرياضية بكل معانيها، ويعتمد على أداء يجمع بين الأناقة الراقية لعلامتها التجارية والقيادة الديناميكية الاستثنائية، ويوفر هذا الطراز خيارات من سبعة ألوان خارجية مميزة، ولونين لداخلية السيارة هما الأسود والرمادي.

كما يقدم محرك جينيسيس G80 سبورت سعة 3.3 ليتر المزود بشاحن توربو مزدوج، قوة تبلغ 370 حصانا وعزم دوران يصل إلى 510 نيوتن متر، مما يتيح لها تسارعاً مميزاً لتصل إلى سرعة 100كم في الساعة خلال 5,9 ثانية عند الانطلاق من الثبات.

يذكر أن جينيسيس تسعى حثيثاً لإحداث فرق إيجابي في حياة المستخدمين المميزين للسيارات الفاخرة، ما جعلها تصبح عنصراً مهماً في أسلوب حياتهم، وقد استطاعت جينيسيس، بوصفها علامة تجارية تتمحور حول التصميم، أن تُطلق طرزاً رائعة تجسد الأناقة الرياضية، بدءاً من الطراز G90 المميز، وسيارة السيدان الفاخرة متوسطة الحجم G80، وشقيقتها الرياضية G80 سبورت. كما قامت جينيسيس بإطلاق سيارة السيدان الرياضية G70 عالمياً في شهر سبتمبر 2017. وتعتزم جينيسيس افتتاح صالات عرض متخصصة في المستقبل القريب.