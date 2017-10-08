“نيسان” تدخل تعديلات جوهرية على “ إكس- تريل” الأكثر مبيعاً

الدمام ـ الشرق

أطلقت نيسان طرازها المعدل “إكس-تريل” 2018، في منطقة الشرق الأوسط، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات والأكثر مبيعاً في العالم، وهي الآن متوفرة في المنطقة مع مجموعة من التحديثات التي تعزز جودة السيارة وفخامتها، وتشمل التغييرات التي أجريت على السيارة تعديل التصميم الخارجي ليصبح أكثر تميزاً وصلابة، وتعزيز جودة مكونات مقصورة السيارة مع مزايا جديدة، وجعل السيارة عملية بصورة أكبر للمستخدمين، فضلاً عن إدخال عدد من التقنيات المبتكرة لجعل تجربة القيادة أكثر متعة وأماناً.

وقد وصلت مبيعات نيسان إكس-تريل عالمياً إلى أكثر من 835000 وحدة في السنة المالية 2016، وهو ما يجعلها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المفضلة لدى المستخدمين والأكثر مبيعاً في العالم. وتمنح المزايا والتحسينات الجديدة التي جرى إدخالها على نيسان إكس-تريل 2018 الجديدة، للأسر الشابة وعشاق المغامرة، خيارات وخصائص استثنائية تعزز تجربة القيادة. ويمكن للعملاء الاختيار بين طرازين أحدهما يضم خمسة مقاعد والآخر يضم سبعة، بالإضافة إلى خمسة ألوان تنبض بالحياة، مع الاستمتاع بالراحة والمساحة التي لا تضاهى.

وقال كاليانا سيفاغنانام، رئيس منطقة الشرق الأوسط ونائب الرئيس الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند في شركة “نيسان”: “تشهد السيارات من فئة كروس أوفر طلباً متزايداً على مستوى المنطقة. وتعد سيارة نيسان “إكس-تريل” الرائدة عالمياً في مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، دليلاً على التزام نيسان المستمر نحو تحقيق رضا العملاء. وتركّز التحسينات في “إكس-تريل” الجديدة على ما يحتاجه عملاؤنا في السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، بما في ذلك الرحابة والراحة والتصميم المتطور وإمكانية القيادة على أنواع مختلفة من الطرقات. وبفضل المرونة التي تتمتع بها “نيسان إكس-تريل” وتعدد استخداماتها، أصبحت السيارة الأمثل للمغامرات العائلية والأنشطة الجماعية”.

ويمثل مفهوم “التنقّل الذكي من نيسان” اسم الإستراتيجية التي تنتهجها العلامة التجارية بهدف تعزيز جاذبية السيارات التابعة لها من خلال إعادة تعريف أسلوب قيادتها، وتشغيلها، ودمجها في المجتمع. وتتميّز نيسان “إكس-تريل” الجديدة بمجموعة من تقنيات التنقّل الذكي من نيسان، فضلاً عن كونها مجهزة بثلاث ميزات مبتكرة لتسهيل القيادة يتم استخدامها في السيارة للمرة الأولى وهي نظام مرآة الرؤية الخلفية الذكي، ونظام المكابح الذكية في حالات الطوارئ، ونظام مثبت السرعة الذكي. ويتمثّل الهدف من هذه الخصائص المبتكرة في جعل سائقي سيارات “نيسان” يشعرون بمزيد من الثقة، والحماس، والارتباط بالسيارة، مع تعزيز السلامة على الطرقات.

وأردف سيفاغنانام: “يبحث السائقون اليوم عن أحدث التقنيات التي تساعدهم على إتمام رحلاتهم بسهولة وراحة، وتسهم في تعزيز سلامتهم على الطرقات وصولاً إلى وجهاتهم. وتركز سيارة نيسان “إكس-تريل” الجديدة من “نيسان” السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، على تلبية متطلبات العملاء، من خلال كونها مجهزة بأحدث التقنيات والتحسينات، مع الحفاظ على الخصائص التقليدية المعهودة في فئة كروس أوفر”.

ويتراوح سعر سيارة نيسان “إكس-تريل” 2018 الجديدة من “نيسان” في دول مجلس التعاون الخليجي بين 23800 و 24200 دولار للإصدار ثنائي الدفع، في الوقت الذي تتراوح أسعار لإصدار الدفع الرباعي بين 27800 دولار و35200 دولار. وسيتم الكشف عن السعر في كل سوق على حدة عند إطلاقها هناك وستختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى.