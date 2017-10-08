إقبال نسائي كبير لمعرض اكسس للسيارات الفاخرة في دورته 11

الرياض ـ الشرق

حقق معرض اكسس للسيارات الفاخرة في نسخته الحادية عشرة، الذي يختتم أعماله اليوم في الرياض ، نجاحاً غير مسبوق على وقع القرار الملكي السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وغصت قاعة المعرض الرئيس بجمهور من السيدات اللاتي حضرنَ إلى المعرض للتعرف على أحدث الطرازات التي من الممكن أن يمتلكنها بالقريب العاجل.

حيث افتتح مديرعام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن بندر الفيصل رئيس الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الدورة الحادية عشرة من معرض السيارات الفاخرة (اكسس) بمشاركة أكثر من 15 وكيلا وشركة مهتمة بعالم السيارات الفاخرة، وعدد من الشركات الإقليمية، وبرعاية برنامج تمويل الأهلي التأجيري وزيت موبيل 1.

هذا المعرض أصبح حدثاً مهماً لقطاع السيارات، ليس على مستوى المملكة فحسب، بل على مستوى الشرق الأوسط، نظراً لتميزه وتفرده، حيث يجمع تحت سقفه في كل عام كبريات علامات السيارات الفاخرة، وقد حضر المعرض هذا العام كبار المديرين التنفيذيين لمصانع السيارات الفاخرة للمشاركة في هذا الحدث والوقوف على إطلاق الطرازات الجديدة التي تم الكشف عنها في اليوم الأول من المعرض.

وصرح عبدالله الشماسي، الرئيس التنفيذي لشركة النظم المتخصصة للمعارض، ومؤسس المعرض”لقد كانت طموحات الشركة المنظمة للمعرض، الانتقال بالمعرض من المحلية إلى الدولية لينافس كبرى معارض السيارات في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما تم تحقيقه منذ انطلاقة المعرض في نسخته الأولى”.

وأضاف :”منذ اليوم الأول لتقديم فكرة المعرض أخذنا قراراً إستراتيجياً، وهو أن يكون معرضاً متميزاً، وبالفعل وبفضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، وبالجهود المخلصة التي بذلها فريق المهندسين والمختصين وصلنا إلى تحقيق طموحاتنا، ونأمل أن يكون معرضاً عالمياً في الأعوام المقبلة، الطرازات الجديدة التي يتم الكشف عنها هذا العام تؤكد أهمية معرض اكسس كواحد من أهم الأحداث الاقتصادية التي ستشهدها المملكة قبل نهاية العام لاسيما في قطاع السيارات الفاخرة”.

وتعقيباً على القرار السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة قال الشماسي”: نشكر القيادة الحكيمة على القرار التاريخي الذي سيعزز من مكانة المرأة بالمجتمع، وأيضاً سيعزز من الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع أن يُحدث هذا القرار نقلة نوعية في قطاع السيارات، ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع حجم الإقبال على سوق السيارت بعد صدور هذا القرار بنسبة 15 – 20%”.

وكعادة المنظمين والمشاركين بالمعرض كانت هناك كثير من المفاجآت التي ترتبط بشكل مباشر بعالم السيارات الفاخرة، ولعل أهمها الكشف عن عديد من الطرازات الجديدة التي تم تقديمها وإطلاقها لأول مرة بأسواق المنطقة، حيث شاهد زوار المعرض منصات لكثير من الشركات التي أعلنت مشاركتها وكشفت عن طرازاتها الجديدة وأهمها:

•”المتحدة للسيارات” الموزع الحصري لسيارات ألفا روميو، وهي الإطلالة الأولى لهذه العلامة في المعارض الفاخرة، حيث قدمت سيارة متعددة الاستعمالات “ستيلفيو” والسيارة الرياضية الفاخرة التي تكشف لأول مرة أمام الجمهور “جولييتا”.

•شركة الجميح للسيارات الوكيل الحصري لسيارات كاديلاك، قدمت فكرتها الرائعة للحياة العصرية Cadillac House، وذلك من خلال مبادرة “أقدم بعظمة” وهي المبادرة التي اطلقتها شركة كاديلاك لتسليط الضوء على الأشخاص الذين يبدعون في حياتهم العملية ويحققون إنجازات شخصية لهم .

•ومن أهم مفاجآت المعرض الكشف عن سيارة المستقبل الكهربائية “تيسلا”Tesla – دون أن يتم الكشف عن الوكيل الجديد لهذه العلامة في السوق السعودي.

•عبداللطيف جميل الوكيل المعتمد لسيارات لكزس كان لهم حضور مميز عبر طرازي “LS” الشهير بجيله الجديد، إضافة إلى الطراز الرياضي المميز “LC500”.

•شركة الجفالي للسيارات الوكيل الحصري لسيارات مرسيدس قدم مفاجأة لزوار المعرض بالكشف عن طراز “S Class” الجديدة كلياً، وهوالإطلاق الرسمي الأول لهذا الطراز في منطقة الشرق الأوسط، وقد حضر الإطلاق كبار مديري شركة الجفالي للسيارات والمديرين الاقليميين لشركة مرسيدس بنز.

•شركة الوعلان للتجارة وكيل سيارات جينيسس بالمنطقة الوسطى قامت بالكشف عن سيارة جينيسس الجديدة “G80 “ الرياضية لتكمل سلسلة طرازات جينيسس الفاخرة.

•شركة نحو الشرق الوكيل الجديد لسيارات ماكلارين الرياضة الفاخرة قدمت طرازها الجديد “S 720”هذا الطراز الذي سيشكل نقلة نوعية لعلامة ماكلارين بالسوق السعودي.

• وآخر الطرازات الجديدة التي تم الكشف عنها بمعرض اكسس كانت طراز “ستينجر” الجديد الذي قدمته شركة الجبر، حيث سيشكل هذا الطراز خطوة إضافية نحو التكامل مع الطرازات الفاخرة لشركة الجبر للسيارات. أما عن أفضل 3 سيارات مشاركة بالمعرض فقد قامت لجنة خاصة حيادية بالنيابة عن المعرض باختيار:

سيارة ماكلارين “ S 720” أفضل سيارة رياضية فاخرة .

سيارة مرسيدس “S Class” أفضل سيارة سيدان فاخرة.

سيارة ألفا روميو “ستيلفيو” أفضل سيارة متعددة الاستعمالات فاخرة.