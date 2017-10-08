الملك يؤكد أهمية التواصل بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة

موسكو ـ الشرق

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أهمية العمل على التواصل والحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة لتعزيز مبادئ التسامح، ومكافحة الغلو والتطرف وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وذلك خلال استقباله في مقر إقامته بالعاصمة الروسية موسكو أمس، الشيخ طلعت تاج الدين المفتي الأعلى رئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا، يرافقه عدد من أبرز الشخصيات الإسلامية في موسكو.

من جهتهم، أعرب المفتي الأعلى ومرافقوه عن سعادتهم بلقاء خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته التاريخية لروسيا الاتحادية. وأشاروا إلى حرصهم على نشر ثقافة الاعتدال والتسامح ومكافحة الإرهاب والتطرف بين مختلف أتباع الأديان والثقافات.

كما استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت سابق أمس بمقر إقامته، رئيس جمهورية بشكيريا رستم خاميتوف، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات وأوجه التعاون في مختلف المجالات.

حضر الاستقبالين من الجانب السعودي، الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم العساف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور القصبي وزير التجارة والاستثمار، والمهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، وعادل الجبير وزير الخارجية، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام، وأحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، وتميم السالم مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وأحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة، وعبد الرحمن الرسي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا، والسفير الروسي لدى المملكة سيرغي كوزلوف.