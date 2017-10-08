ماكس للأزياء تطلق تشكيلة مميزة من الملابس الرياضية

أعلنت “ماكس”، أكبر علامة أزياء قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، هذا الموسم تشكيلة مميزة من الملابس الرياضية المصممة لتمنحكم شعوراً بالراحة والطاقة بمظهر أنيق.

وتمتاز تشكيلة Activewear لخريف/شتاء 2017 من ماكس بمزجها بين القوة والفعالية. بالإضافة إلى ما تجمعه من أشكال جريئة بنمط عصري. كما أن التشكيلة غنية بالألوان المختلفة والجاكيتات الرياضية مع سحابات.

كما تمتاز التشكيلة بكونها أنيقة وعملية، بما في ذلك السترات والجاكيتات بقبعات، والسراويل الرياضية الضيفة من الأسفل والسراويل الرياضية المزركشة بالألوان.

والقمصان ذات الأكمام القصيرة المطبوع عليها صور والسترات المطبوع عليها شعارات تحفيزية تعطي شعوراً بالسعادة والإيجابية عند ممارسة التمارين الرياضية.

وسواء رغبت بممارسة رياضة اليوغا أو الركض أو التدرب في نادي للياقة البدنية، فإن تشكيلة Activewear من ماكس للأزياء ستجعل كل شخص يشعر اكثر بهذا الموسم. وتتوافر تشكيلة Activewear في كافة متاجر ماكس وعلى الموقع الإلكتروني www.maxfashion.com.