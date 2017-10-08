كأفضل شركة موظفة في عام 1720 في الإمارات العربية المتحدة..

فازت “مجموعة جميرا”، بلقب أفضل شركة موظفة لعام 2017 في دولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل “آيون هيويت”، الشركة العالمية الرائدة في استشارات الموارد البشرية.

وتعبيراً عن اعتزازه لفوز “مجموعة جميرا” بهذا اللقب، قال؛ الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة؛ سعيد الدشتي: “يؤكد حصولنا على لقب ” أفضل شركة موظفة في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2017″ من قبل شركة “آيون هيويت” على الأداء الاستثنائي الذي يقوم به زملاؤنا في المجموعة بشكل دؤوب لضمان حصول ضيوفنا على تجربة ضيافة ترتقي لمستوى توقعاتهم”.

وأضاف الدشتي: تسعى “مجموعة جميرا” إلى تهيئة بيئة العمل المثالية للموظف وتعتمد شعار “مكانك المثالي لتتألق في عالم الضيافة”، ويتجلى ذلك من خلال المشاركة الدائمة لزملائنا ذوي الخبرة العالية، والذين يحرصون على تقديم خدمات ضيافة مبتكرة، تتجاوز دائماً كلّ ما يطمح إليه ضيوفنا من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

ويعتبر “استبيان آيون لأفضل شركة موظفة” من أكثر الدراسات موثوقية في المجال في منطقة الشرق الأوسط. ومن أكبر البرامج من نوعها على مستوى العالم.

ومنذ عام 2009، تقام جائزة “أفضل شركة موظفة” في الشرق الأوسط، وتشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، والبحرين، والكويت، وقطر، ولبنان، والعراق، والأردن، ومصر، وتونس، والمغرب والجزائر.

وتهدف خطط توسعات “مجموعة جميرا” الطموحة والمتواصلة إلى تنمية محفظتها من الفنادق الفاخرة والمنتجعات الفاخرة في مختلف أرجاء العالم.

وتشتمل؛ الخطط على إطلاق فنادق فاخرة في الصين وإندونيسيا والأردن وماليزيا وعمان والسعودية والإمارات. وتفتتح المجموعة في عام 2018،”جميرا نانجينغ” في الصين، ومن المتوقع افتتاح “جبل عمر جميرا” في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في عام 2019.