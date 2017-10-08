“التركية والخليج للطيران” توقعان اتفاقية رمز مشترك

وقعت شركة “الخطوط الجوية التركية” اتفاقية رمز مشترك مع “طيران الخليج”، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، بهدف توسيع فرص السفر لركاب الناقلتين عبر تسيير رحلتين يومياً بشكل مشترك بين البحرين واسطنبول.

وتدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 1 نوفمبر 2017. وتم توقيع الاتفاقية ضمن مقر شركة “الخطوط الجوية التركية” في اسطنبول من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “الخطوط الجوية التركية”؛ ونائب الرئيس التنفيذي لشركة “طيران الخليج”، وليد عبد الحميد العلوي، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي الناقلتين.

وستطبّق اتفاقية الرمز المشترك الجديدة على جدول رحلات الناقلتين إلى المنامة واسطنبول، الأمر الذي يعزز الشراكة التجارية بين الشركتين في دولتيهما، ويطرح في الوقت نفسه خيارات سفر عديدة للمسافرين بين البحرين وتركيا.

وستقوم كل من “الخطوط الجوية التركية” و”طيران الخليج” بتسيير رحلة يومية واحدة بين اسطنبول والبحرين. وبموجب بنود الاتفاقية، ستقوم الناقلتان بوضع رمزيهما على هذه الرحلات.

ورحب القبطان وليد عبد الحميد العلوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “طيران الخليج” بتوقيع الاتفاقية قائلاً: “إن توقيع اتفاقية رمز مشترك مع “الخطوط الجوية التركية” هو خطوة استراتيجية إيجابية تصب في مصلحة “الخليج للطيران”، وتمكّننا من زيادة وتيرة الرحلات الجوية المتاحة لعملائنا، بالإضافة إلى تعزيز علاقاتنا التجارية مع الناقلة التركية.

وبات بإمكان مسافري “الخليج للطيران” الآن الوصول إلى مجموعة متنوعة من الوجهات بفضل الاتفاقية، حيث نوفر لهم بذلك خيارات أوسع وتجربة سفر مريحة للغاية”.

ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “الخطوط الجوية التركية”؛ بلال إكشي: “نحن مسرورون جداً لتوقيعنا اتفاقية رمز مشترك مع “الخليج للطيران”.

وأضاف إكشي: نسعى إلى تطوير شراكتنا بهدف تعزيز فرص السفر المتاحة للمسافرين عبر شبكتينا. ونحن واثقون بأن الاتفاقية ستحقق فائدة تجارية كبيرة لكلا الناقلتين في ضوء النمو السريع للعلاقات بين البلدين”.

وأكد إكشي أيضاً بأن اتفاقية الرمز المشترك ستعزز الشراكة التجارية مع “الخليج للطيران”، وأعرب عن أمله بأن تتيح الاتفاقية لشركته استقطاب المزيد من المسافرين في المنطقة.