المنتخب المصري يعود إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب 28 عاما

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي أمس، بتأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم «روسيا 2018»، بعد فوزه على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وأشاد ولي العهد بما أظهره المنتخب المصري من أداء متميز ومستوى مشرف في التصفيات الأفريقية، متمنياً لمنتخب مصر كل التوفيق والنجاح في نهائيات كأس العالم.

وحسم المنتخب المصري تأهله إلى مونديال « روسيا 2018» بعد غياب دام 28 عامًا وذلك بفوزه على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بإستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وتقدم محمد صلاح للفراعنة في الدقيقة 62 ثم تعادل الكونغو أرنولد بوكو في الدقيقة 87 قبل أن يحرز صلاح هدف الفوز في الدقيقة 90+4 من ضربة جزاء ليرتفع رصيد منتخب مصر إلى 12 نقطة ويعزز صدارة ترتيب المجموعة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه أوغندا بينما تجمد رصيد الكونغو عند نقطة.

وصعد منتخب مصر بهذا الفوز إلى نهائيات المونديال للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن شارك في نسختي 1934 و1990 في إيطاليا.

ويعد منتخب الفراعنة ثاني المنتخبات العربية التي ضمنت الـتأهل إلى نهائيات كاس العالم 2018 بعد شقيقه المنتخب السعودي الذي حجزاً مقعده في وقت سابق كأول منتخب عربي يضمن التأهل إلى مونديال روسيا.

واقترب كلاً من المنتخب التونسي والمنتخب المغربي من التأهّل لكأس العالم، بفوزهما على كل من غينيا والغابون على التوالي، إذ يحتل تونس صدارة مجموعتها برصيد 13 نقطة مقابل 10 نقاط لمنتخب الكونغو الديمقراطية مع بقاء جولة واحدة على النهاية، وسيلتقي المنتخب التونسي في الجولة الأخيرة مع منتخب ليبيا على أرضه وبين جمهوره، والمباراة تبدو في المتناول للمنتخب التونسي، في المقابل رفع المغرب رصيده في صدارة الترتيب إلى 9 نقاط مقابل 8 لساحل العاج، التي تستضيفه في أبيدجان في 6 نوفمبر المقبل، حيث يحتاج الأول إلى التعادل فقط ليبلغ النهائيات للمرة الأولى منذ عام 1998 والخامسة في تاريخه.

وحافظ منتخب سوريا على آمال في التأهل إلى مونديال روسيا بعد تعادله مع منتخب بهدف لمثله في ذهاب الملحق الآسيوي، وسيخوض مواجهة الإياب في سيدني يوم الثلاثاء المقبل.