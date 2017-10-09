يوفنتوس يؤمن ساندرو خوفاً من أطماع تشيلسي

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي إلى تجديد عقد ظهيره الأيسر، أليكس ساندرو، خوفًا من رغبة تشيلسي في ضمه، خلال الصيف المقبل.

وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن يوفنتوس قدم عرضًا لأليكس ساندرو، من أجل تمديد عقده لـ5 سنوات، براتب سنوي يصل إلى 6.28 مليون إسترليني، وهو نفس الراتب الذي عرضه تشيلسي على اللاعب، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويعتبر ساندرو من أبرز لاعبي يوفنتوس، خلال الموسمين الماضيين، كما أصبح لاعبًا دوليًا في منتخب البرازيل، وشارك في المباراة الأخيرة بتصفيات المونديال أمام بوليفيا، في ظل معاناة مارسيلو، لاعب ريال مدريد، من الإصابة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، فإن النجم البرازيلي سيوقع على عقده الجديد، مع يوفنتوس، في نوفمبر المقبل.