الأخضر يبدأ الاستعداد لمواجهة غانا فى ثاني تجاربه الودية

استأنف المنتخب الوطني الأول عصر الأحد تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بعد خوضه مساء السبت مباراته الودية الأولى أمام منتخب جامايكا ضمن معسكره الإعدادي المقام في جدة، التي انتهت بفوز المنتخب الوطني بنتيجة (5/2).

وبدأ الأخضر تحضيراته للقاء الودي الثاني أمام منتخب غانا، وذلك تحت إشراف المدير الفني إدغاردو باوزا، حيث حرص المدرب خلال الحصة التدريبية التي حضرها رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة جامايكا، حيث اكتفى اللاعبون بتمارين استرجاعية برفقة المعد البدني، فيما تنوعت تمارين المجموعة الثانية التي ضمت باقي اللاعبين، حيث بدأت تدريباتهم بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء ليتجه بعدها عمد إدغادو باوزا إلى تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وإجراء مناورة على كامل مساحة الملعب.

على صعيد متصل اكتفى اللاعب محمد السهلاوي بتمارين خاصة في النادي الصحي، فيما أراح إدغاردو باوزا اللاعب يحيى الشهري لتعرضه لكدمة في كاحل قدمه اليسرى.

من جهة أخرى منح المدير الفني للمنتخب إدغاردو باوزا لاعبي المنتخب فرصة الخروج من المعسكر لمدة 4 ساعات، وسيجري المنتخب اليوم حصة تدريبية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند السادسة والنصف، حيث قرر المدرب مواصلة إغلاق الحصة التدريبية.