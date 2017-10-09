20 ألفاً لكل لاعب في الأخضر بعد خماسية جامايكا

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بتخصيص مكافأة مالية قدرها (20 ألف ريال) لكل لاعب في المنتخب الوطني الأول نظير المستوى الفني و النتيجة الإيجابية التي حققها المنتخب السعودي على حساب منتخب جامايكا في إطار استعدادات الأخضر لكأس العالم 2018 م.

كما وجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت شكره و تقديره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة على هذا الدعم غير المستغرب لأبنائه اللاعبين و دعمه لمسيرة المنتخب الوطني للظهور بالشكل الذي يليق بسمعة و مكانة المملكة العربية السعودية.