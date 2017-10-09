الفتح يحدد يوم الخميس القادم موعد انعقاد الجمعية العمومية

حدد مجلس إدارة نادي الفتح موعد انعقاد الجمعية العمومية لنادي الفتح يوم الخميس المقبل 22 من شهر محرم الحالي للعام الهجري 1439هـ الموافق 12 أكتوبر 2017م وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً في مقر نادي الفتح بالأحساء.

ويأتي انعقاد الجمعية العمومية بناء على تعميم معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة والمتضمن طلب عقد جمعية عمومية استثنائية ورفع التقارير المالية المعتمدة من مجالس إدارات الأندية رغبة من الهيئة العامة للرياضة في الحفاظ على مكتسبات الأندية الرياضية ومتابعة أعمالها ككيانات تابعة للهيئة .