محمد صلاح يقود الفراعنة إلى مونديال روسيا

بعد غياب دام 28 عامًا، قاد محمد صلاح المنتخب المصري إلى التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا، بعدما حقق انتصارا مثيرا على ضيفه منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف، على ملعب برج العرب بالإسكندرية بحضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الخامسة بتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة للمونديال.

تقدم محمد صلاح للفراعنة في الدقيقة 62 ثم تعادل الكونغو أرنولد بوكو في الدقيقة 87 قبل أن يحرز صلاح هدف الفوز في الدقيقة 90+4 من ضربة جزاء ليرتفع رصيد منتخب مصر إلى 12 نقطة ويعزز صدارة ترتيب المجموعة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه أوغندا بينما تجمد رصيد الكونغو عند نقطة.

وصعد منتخب مصر بهذا الفوز إلى نهائيات المونديال للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن شارك في نسختي 1934 و1990 في إيطاليا.