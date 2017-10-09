بولندا تحجز مقعدها في مونديال روسيا

ضمن المنتخب البولندي التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا، بعدما حقق انتصارا مثيرا وتغلب على ضيفه منتخب مونتنيغرو 4 -2 يوم الأحد في الجولة العاشرة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات الأوروبية.

وتأهل المنتخب الدنماركي إلى الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال، كواحد ضمن أفضل 8 منتخبات أحرزت المركز الثاني، بعدما تعادل مع ضيفه الروماني 1 – 1.

ورفع منتخب بولندا رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة ليتأهل مباشرة إلى النهائيات، وتلاه المنتخب الدنماركي في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، ليحافظ على فرصته في المشاركة بالمونديال، بينما انتهى مشوار منتخبات مونتنيغرو ورومانيا وأرمينيا وكازاخستان في التصفيات.