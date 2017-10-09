«أرامكو» تعزز استثماراتها النفطية في الهند بمشروع جديد

عززت شركة أرامكو السعودية استثماراتها النفطية في الهند بإطلاق مشروع جديد بالقرب من العاصمة نيودلهي، مستفيدة من زيادة الطلب والاستثمار في الهند التي تُعد ثالث أكبر مستهلك عالمي للطاقة.

وأنجزت «أرامكو السعودية» اليوم خطوة مهمة أخرى على طريق توسيع محفظة أعمالها على المستوى الدولي بافتتاح مكتبٍ جديدٍ لشركتها «أرامكو آسيا الهند» في العاصمة الهندية نيودلهي. وجرت فعاليات حفل افتتاح «مكتب أرامكو آسيا الهند» بحضور المهندس أمين بن حسن الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين.

وقال أمين الناصر في كلمته الترحيبية في حفل الافتتاح: «تُولي (أرامكو السعودية) السوق الهندية اهتماماً بالغاً؛ ليس فقط كعميل ومورّد للخدمات والمواد، بل كونها أولوية استثمارية لأعمال (أرامكو السعودية) المستقبلية».

من جانبه قال شيري برادهان في كلمته في حفل الافتتاح: «إن اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة لنا مع وجود (أرامكو السعودية) الدائم الذي يمثل فصلاً جديداً في العلاقة بين السعودية والهند. وتعد (أرامكو السعودية) طرفاً رئيساً في السوق الهندية عبر واردات الطاقة لمصافي التكرير الهندية، وهناك إمكانية كبيرة للتحليق بشراكتنا إلى مستوى أعلى من توريد النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز المسال، إلى مجالات جديدة للبحث والتطوير، والهندسة، والتقنية. في حين، يمكن للهند أن تقدم مزايا تنافسية من حيث التكلفة والقدرات».

الجدير بالذكر أن رئيس «أرامكو السعودية» سيشارك أيضاً بصفته متحدثاً رئيساً في منتدى «أسبوع سيرا للطاقة» المنعقد في الهند برفقة وزير البترول الهندي، شري دهارميندرا برادهان، والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) محمد سنوسي باركيندو.