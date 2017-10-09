ولي العهد يرعى مؤتمر حلول القيادة والسيطرة

الرياض ـ الشرق

تحت رعاية صاحب السمو المكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، تنظم جامعة الملك سعود بالتعاون مع وزارة الدفاع في الـ17 من أكتوبر الجاري، المؤتمر الثاني لحلول القيادة والسيطرة، بعنوان: «التحالف ضد الإرهاب… الاستراتيجيات والقدرات»، ويستمر ثلاثة أيام.

وأوضح الدكتور بدران العمر مدير جامعة الملك سعود أن المؤتمر سيحظى بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والمختصين في شؤون الدفاع، وحضور أكثر من 700 متخصص في مجال أنظمة القيادة والسيطرة على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي في خطوة تسعى من خلالها الجامعة إلى استقصاء أهم وآخر المستجدات في مجال تقنية وحلول أنظمة القيادة عبر جمع أقطاب المعرفة الثلاثية: «البحث، والصناعة، والمجتمع».

من جهته، أشار، الدكتور عبد الله الغامدي رئيس اللجنة المنظّمة للمؤتمر، إلى أن جلسات النقاش المتخصصة، ستبحث أهمية تعزيز التحالفات الدولية، وتحقيق التكامل على مستوى أنظمة القيادة والسيطرة الخاصة بالقوّات المسلّحة، ورفدها بقدرات استباقية للرصد والتصدي للعمليات الإرهابية بمختلف أشكالها ومواقعها.

يذكر أن المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة يمثل إحدى المبادرات المشتركة بين وزارة الدفاع وجامعة الملك سعود، وتتولى الجامعة تقديم البحوث وتنظيم الفعاليات، وتطوير المنتجات الابتكارية، دعما لتوجهات الوزارة في الانتقال إلى مرحلة جديدة في تطوير أنظمتها في مجال أنظمة القيادة والسيطرة المتقدمة.