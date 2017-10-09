قيمة العقد 141 مليون دولار يتضمن خدمات شاملة لثمانية توربينات غازية من نوع 7F.05 يجري تشغيلها في محطة التوليد الثانية عشرة PP12 في الرياض من قبل الشركة السعودية للكهرباء

الاتفاقية تدعم التزام “جنرال إلكتريك” بالمساهمة بدور فعال في الحد من انقطاعات التيار الكهربائي وتعزيز إنتاجية المحطة

مراقبة عمليات التوربينات الغازية من خلال “المركز السعودي لكفاءة توليد الطاقة” الكائن ضمن “مركز جنرال إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا” في الدمام

وقعت “جنرال إلكتريك للطاقة”، المسجلة في بورصة نيويورك بالرمز GE، اتفاقية خدمات لتسع سنوات بقيمة 141 مليون دولار أمريكي مع “الشركة السعودية للكهرباء” لتزويد خدمات الصيانة والتصليح وقطع الغيار الشاملة لثمانية توربينات غازية من نوع GE 7F.05 في محطة التوليد الثانية عشرة بالرياض PP12.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، المهندس زياد بن محمد الشيحة: “لطالما ساهمت “جنرال إلكتريك” في دعم تطوير قطاع الطاقة في المملكة على مدى أكثر من 80 عاماً اكتسبت خلالها فهماً معمقاً لاحتياجات السوق المحلية ومتطلباتها.

وتعتبر محطة التوليد PP12 من المشاريع الهامة التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء، ونحن على ثقة بأن الاتفاقية الجديدة الموقعة مع “جنرال إلكتريك” ستساهم بدور هام في تعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، بالتزامن مع الحد من توقف العمليات في المنشأة دون تخطيط مسبق”.

وكانت “جنرال إلكتريك” قد زودت توربينات 7F.05 الغازية بموجب عقد سابق وقعته مع الشركة السعودية للكهرباء، حيث تم بدء التشغيل التجاري لأربع وحدات في 2014، لتعقبها التوربينات الأربعة الأخرى في العام التالي.

ويتم تشغيل التوربينات بنظام الدورة المركبة وبطاقة إنتاجية تبلغ نحو 1800 ميجاواط. وبناءً على الاتفاقية الجديدة، سيقوم فريق “جنرال إلكتريك” بتقديم الدعم التفني في الموقع، فضلاً عن مراقبة أداء التوربينات من خلال “المركز السعودي لكفاءة توليد الطاقة” الكائن ضمن “مركز جنرال إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا” في الدمام، والذي يشهد أيضاً مراقبة أكثر من 500 قاطرة لتوليد الطاقة على مدار الساعة لضمان سير العمليات بسلاسة ودون انقطاع.

من جانبه قال الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة لدى “جنرال إلكتريك” في الشرق الأوسط وأفريقيا، جوزيف أنيس: “نحن ملتزمون بمواصلة العمل على تزويد أحدث الحلول التقنية وتعزيز حضورنا المحلي في المملكة بما يدعم عمليات الشركة السعودية للكهرباء ويعزز التوظيف الأمثل للموارد.

وستساهم خدمات المراقبة والتشخيص التي يقدمها “المركز السعودي لكفاءة توليد الطاقة” في الارتقاء بموثوقية أداء المعدات والحد من توقف العمليات دون تخطيط مسبق”.

وتمتاز توربينات 7F.05 الغازية التي طورتها “جنرال إلكتريك” بتحقيقها لأعلى مستويات المرونة والكفاءة والحد من الانبعاثات الغازية والتكاليف على مستوى فئتها في القطاع.

وتسجل التوربينات معدلات كفاءة تبلغ 60 في المئة مما يساعد الشركة السعودية للكهرباء في خفض تكاليف الوقود وإرساء معايير جديدة في كفاءة عمليات توربينات النوع F-class.

وتمتاز أيضاً بإمكانية تشغيلها بأنواع مختلفة من الوقود تتضمن الغاز الطبيعي والزيوت المقطرة والنفط الخام العربي الخفيف وغيرها.

يذكر أن “جنرال إلكتريك” تزود أيضاً 12 وحدة إضافية من نوع 7F.05 لتشغيلها في المحطتين الثالثة عشرة (PP13) والرابعة عشرة PP14 التابعتين للشركة السعودية للكهرباء.

بدوره قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “جنرال إلكتريك” في المملكة العربية السعودية والبحرين”، هشام البهكلي: “نحن فخورون بمساهمة الشركة في توليد أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة العربية السعودية.

ومن خلال تزويد أحدث تقنيات التوربينات الغازية والخدمات طويلة الأمد فإننا نقدم دعماً شاملاً لمحطات التوليد في كافة أرجاء المملكة، لنساعد في تغطية الاحتياجات المتنامية من قبل المواطنين والمستخدمين الصناعيين على حد سواء”.

وقامت “جنرال إلكتريك” حتى اليوم بتركيب أكثر من 500 توربين غازي تعمل على تزويد أكثر من 50 بالمئة من إجمالي الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية.

ولدى الشركة العديد من الشراكات الهامة في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثمانية عقود من الزمن، ولديها في المملكة ثلاثة مكاتب وست منشآت، مع قوة عاملة هي الأكبر لها في منطقة الشرق الأوسط تضم 2000 موظف يعملون في قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والنقل.