ملتقى النشامى يحتفل باليوم الوطني السعودي

رعى سفير المملكة الأردنية الهاشمية؛ علي الكايد احتفال ملتقى النشامى للجالية الأردنية في السعودية باليوم الوطني السعودي في الرياض، بحضور عدد من أفراد السلك الدبلوماسي في السفارة الأردنية ورئيس مجلس إدارة جمعية المنتجين السعوديين، محمد الغامدي إضافة الى أبناء الجالية الأردنية ووسائل الإعلام السعودي المرئي والمقروء والالكتروني. بدأ الاحتفال بالقرآن الكريم ثم النشيدين الملكيين السعودي والأردني.

والقي السفير الأردني كلمة أشاد بها بهذه المناسبة الغالية على قلوب الأردنيين. كما هي غالية على قلوب أشقاءنا السعوديين كما أشاد بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

كما ألقى رئيس ملتقى النشامى حول العالم المهندس أيمن الرفاعي كلمة رحب فيها بسعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية، علي الكايد راعي الاحتفال.

وقال الرفاعي: إنه لمن دواعي سرورنا أن نشارك أشقاءنا في المملكة العربية السعودية احتفالهم باليوم الوطني الذي يعتبر ليس يوما واحدا بالنسبة إليهم وإنما هو عقود مترادفة من الأعوام المليئة بالوحدة والتلاحم والمنعة في ظلال مملكة آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

وأضاف المهندس الرفاعي: مملكة تحمي حماها وترتقي بأبنائها في كل ميادين الحياة من أجل الحياة الكريمة المفعمة بالعلم والمعرفة المرتكزة على الثوابت الأصيلة،والتي بزغ نورها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ــ طيب الله ثراه – مجددا ملك أبائه وأجداده مستمدا ــ يرحمه الله ــ دستوره من كتاب الله الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مؤسسا لدولة مثالية مثبتة ترتكز على مبادئ أساسية ثابتة مستفيدا من مقدرات هذا البلاد في صون حماها وتنمية مرافقها ورفاهية مواطنيها.

وتابع الرفاعي: إن قادة البلاد الغالية علينا جميعا مخلصة لدينها ووطنها وقضايا أمتيها العربية والإسلامية ومصلحة الإنسانية جمعاء ونحن كجالية أردنية في بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية نرى ونلمس ذلك من خلال دعم خادم الحرمين الشريفين لمملكتنا الحبيبة، المملكة الأردنية الهاشمية في شتى المجالات وإن دل على شيء فإنما يدل على متانة وقوة العلاقة التي تربط بين بلدين شقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظ الله البلدين الشقيقين وقائديهما لما فيه الخير واليمن والبركات. وسدد الله خطاهما نحو التقدم والرفعة.

وتوجه ملتقى النشامى للجالية الأردنية في السعودية وحول العالم بالتحية الكبيرة لسفير المملكة الأردنية الهاشمية؛ علي حسن الكايد على رعايته الكريمة لهذا الاحتفال والى أركان سفارتنا الحبيبة ولسعادة رئيس مجلس إدارة جمعية المنتجين والموزعين السعوديين وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المتواصل للملتقى والى كافة الأخوة الضيوف والحضور والإعلاميين ومدراء الشركات على مشاركتهم لنا احتفالنا. ثم ألقى عدد من الشعراء قصائد عديدة بهذه المناسبة الشاعر نبيل الحسن.

وألقت الطالبة الموهوبة لمى خالد قصيدة من كلمات الدكتورة جواهر العبد العال رئيسة اللجنة الإعلامية السعودية التطوعية لحفل الملتقى بعنوان فرحة وطن قالت فيها:

الحمد لله يوم حنا دعيناك

عطيتنا الخير وانزاح كل مرهوب

يا رب يا رب وفق سلمان وعبد الله برضاك

ما خاب من يطلبك يا خير مطلوب

يا فرحة تمت بوافر عطاياك

في حفل الوطن حضر كل محبوب

عسى السعادة يا علي بممشاك

تمشي معك في كل خطوة ومكتوب

كما قُدمت عدد من الفقرات والأناشيد الوطنية للبلدين الشقيقين وفي الختام تم توزيع شهادات منظمة السلام العالمية ودرع لسعادة السفير.