الوحدة يطمع في نقاط ضمك.. وصدام بين نجران والوطني

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء مواجهات الجولة الخامسة من دوري الأمير فيصل بن فهد «الدرجة الأولى» بإقامة 4 لقاءات، الوحدة يستضيف ضمك بالشرائع، وهجر يلاقي الحزم بالأحساء، الخليج يلتقي النجوم بسيهات، يستقبل نجران الوطني بأبها.

الوحدة ـ ضمك

يستضيف الوحدة نظيره ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع في مواجهة مهمة لكلا الفريقين، فيدخل الوحدة المباراة في المركز السادس برصيد 5 نقاط، بعد تأجيل لقائه في الجولة الماضية أمام النجوم، ويتطلع لتحقيق الفوز الثاني والعودة للمنافسة على صدارة الترتيب، في المقابل يسعى فريق ضمك إلى إيقاف أهدار النقاط بعد الخسارة الثانية أمام نجران، والابتعاد عن منطقة المؤخرة وتحقيق الانتصار الأول بالدوري، إذ يقبع الفريق في المركز الرابع عشر برصيد نقطتين.

هجر ـ الحزم

على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء يستقبل هجر نظيره الحزم في مباراة يأمل فريق هجر خلالها إيقاف خسائره المتتالية وحصد نقاط اللقاء من أجل إعادة توازنه، بعدما خسر مباراتين أمام النجوم والوطني، ليبقى في رصيده نقطتين فقط، احتل بهما المركز الخامس عشر، فيما يدخل الحزم وهو أفضل حالا من مستضيفه، حيث يمتلك في رصيده 6 نقاط وضعته بالمركز الخامس، ويرغب في حصد الثلاث نقاط من أجل الدخول في صراع المقدمة.

الخليج ـ النجوم

يستقبل الخليج على ملعبه بسيهات نظيره النجوم، في مباراة يستهدف من خلالها الفريقان النقاط الثلاث.

الخليج يدخل اللقاء ولديه 7 نقاط وضعته في المركز الرابع بفارق الأهداف، ويأمل في حصد العلامة الكاملة والمضي قدماً نحو صدارة الترتيب، في المقابل يدخل النجوم اللقاء في المؤكز السادس برصيد 5 نقاط، بعد تأجيل مباراته مع الوحدة في الجولة الماضية، ويأمل بدوره في الظفر بنقاط المباراة من أجل تحسين وضعه في جدول الترتيب.

نجران ـ الوطني

وبمعنويات مرتفعة بعد فوزهما بالجولة الماضية، يلتقي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، فريقا نجران والوطني، في مباراة يتطلع كلا الفريقين إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي ومواصلة حصد النقاط.

نجران يحتل المركز الثامن برصيد 5 نقاط، فيما يقبع الوطني بالمركز الـ 11 برصيد 4 نقاط .