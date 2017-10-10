هيئة الرياضة تعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة “الصنيع”

اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قائمة أعضاء مجلس الإدارة بناء على ما رفعه رئيس النادي الأستاذ حمد بن سليمان الصنيع على النحو التالي: الدكتور عماد الجحدلي والدكتور أحمد السقاف والأستاذ سعيد باوزير والأستاذ خالد تميرك والأستاذ مجاهد خان والأستاذ نواف شامي والأستاذ خزام زارع والمقدم رمزي بلعوص.

وقدم رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ حمد بن سليمان الصنيع الشكر نيابة عن كافة أعضاء المجلس لمعالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على ثقته في أعضاء المجلس لإدارة دفة عميد الأندية السعودية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أنه وكافة زملائه في المجلس لن يدخروا جهدا في خدمة نادي الاتحاد والعمل على إسعاد جماهيره.