الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة غانا في ثاني لقاءاته الودية

اختتم المنتخب الوطني الأول مساء الإثنين تدريباته اليومية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، استعدادا لثاني مواجهاته الودية أمام منتخب غانا مساء اليوم الثلاثاء ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2018.

وعمد المدير الفني للمنتخب الوطني إدغاردو باوزا خلال الحصة التدريبية التي حضرها رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي عادل عزت إلى توزيعها على فترتين بواقع ساعة لكل فترة.

وقسّم باوزا اللاعبين إلى مجموعتين ضمت الأولى اللاعبين الذين سيكونون خارج قائمة مواجهة غانا، حيث انطلقت تدريباتهم بتمارين لياقية ليجري بعدها تقسيمه على ربع مساحة الملعب ركز على اللعب السريع.

وكانت تدريبات المجموعة الثانية التي ضمت اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في لقاء منتخب غانا بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء، قبل أن يفرض تمارين تكتيكية تركزت على تنويع صناعة الهجمة والكرات الثابتة.

واختتم باوزا الحصة التدريبية بمناورة نفذ من خلالها عددا من الجمل التكتيكية.

وكان إدغاردو باوزا قرر السماح لثنائي النصر محمد السهلاوي ويحيى الشهري بالعودة لناديهما واستكمال البرنامج العلاجي، بناءً على التقارير الطبية التي رفعها الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم حول اللاعبين، وعدم إمكانية مشاركتهما في مواجهة منتخب غانا.

يشار إلى أن المنتخب السعودي افتتح مبارياته الودية تحت قيادة إدغاردو باوزا، مساء السبت الماضي بالفوز على منتخب جامايكا بنتيجة (5/2).