قرعة كأس العالم للأندية جاهزة للتزين باسم الهلال السعودي

سحبت أمس (الاثنين) قرعة بطولة العالم للأندية التي تستضيفها أبوظبي في ديسمبر المقبل، بمشاركة حامل اللقب بطل إسبانيا وأوروبا ريال مدريد الإسباني، ونادي الجزيرة بطل الإمارات، إضافة إلى الأبطال القاريين على مستوى الأندية.

وسبق للعاصمة الإماراتية استضافة البطولة السنوية عامي 2009 و2010، وهي ستستضيف نسخة 2017 بين 6 ديسمبر و16 منه، إضافة إلى نسخة 2018.

وبموجب القرعة، يخوض الجزيرة مباراة الافتتاح ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على أن يواجه الفائز منهما بطل دوري أبطال آسيا الذي ستحدد هويته في 25 نوفمبر المقبل.

وفي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، تقدم الهلال السعودي على برسبوليس الإيراني بأربعة أهداف نظيفة، بينما تعادل شنغهاي سيبغ مع أورورا دياموندز الياباني بهدف لمثله.

ويبدأ ريال مدريد الدفاع عن لقبه في كأس العالم للأندية في نصف النهائي، حين يلتقي في 13 ديسمبر الفائز من المباراة بين بطل آسيا والفائز من لقاء الافتتاح بين الجزيرة وأوكلاند، وهو ما يعني أن قرعة كأس العالم جاهزة فعليا، ولا ينقصها حاليا سوى التزين باسم زعيم آسيا نادي الهلال السعودي.

ويواجه بطل أفريقيا (الذي سيتحدد في 5 من نوفمبر) باتشوكا المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف، على أن يلعب الفائز منهما في نصف النهائي مع بطل أميركا الجنوبية (ليبرتادوريس) الذي سيحدد في 29 نوفمبر.

وفاز النجم الساحلي التونسي على الأهلي المصري بهدفين لهدف، وتعادل اتحاد الجزائر مع الوداد المغربي بدون أهداف في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.