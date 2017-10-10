اتحاد القدم يوسع قرار منع الجلوس على مقاعد البدلاء

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة عادل عزت، توسيع قراره السابق، بعدم جلوس رؤساء الأندية على مقاعد البدلاء خلال المباريات، ليشمل أيضًا أعضاء مجالس الإدارات والمشرفين على الأجهزة الإدارية.

ونشر الاتحاد السعودي بياناً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، جاء فيه: «قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم شمول أعضاء مجالس الإدارات في الأندية والمشرفين العامين على الأجهزة الإدارية لفرق كرة القدم بقرار عدم السماح لرؤساء الأندية بالجلوس على مقاعد البدلاء في المباريات التي تقام تحت مظلته على مستوى جميع المسابقات والدرجات والفئات.

وبناء على ذلك، فقد اعتمد اتحاد القدم تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك وفقا لما رفعه رئيس لجنة المسابقات.

وجاء التعديل على النحو التالي:

• المادة (15): الإجراءات الفنية في المباريات الرسمية:

1- لا يسمح بدخول الملعب إلا لحكام المباراة، ومراقب المباراة، ومقيم الحكام، ورجال الأمن، والإسعاف، والمصورين الذين يحملون بطاقات رسمية معتمدة من الجهة المنظمة، وكذلك اللاعبين المسجلين في كشف المباراة، والجهاز الفني والطبي، وإداريي الفريق المحددين بـ(7) أشخاص كحد أقصى، ويضاف في منافسات الدوري الممتاز والمرحلة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد، المنسق الإعلامي للفريق و«شخصان» إضافيان من الجهاز الفني أو الطبي، ويمنع وجود رئيس النادي، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، والمشرفين العامين على الأجهزة الإدارية لفرق كرة القدم، بأي صفة كانت من الجلوس على مقاعد البدلاء في كل الدرجات، وفي جميع الفئات، وكذلك يمنع وجود أي شخص من الجهاز الإداري غير إداريي الفريق فقط».