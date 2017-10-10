اتحاد اليد يعاقب الصفا بنقل مباراته المقبلة خارج ملعبه.. وإيقاف إداري الفريق ثلاث مباريات

قرر الاتحاد السعودي لكرة اليد، نقل مباراة فريق الصفا المقبلة خارج ملعبه، وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها 3000 ريال، وإيقاف إداري الفريق محمد اليوسف ثلاث مباريات رسمية، وذلك بناءً على ما جاء في تقرير حكام مباراة الوحدة والصفا ضمن مباريات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، التي أقيمت الأسبوع الماضي على صالة الشرائع بمكة المكرمة، حيث تضمن التقرير استبعاد إداري نادي الصفا محمد سعيد اليوسف في الشوط الثاني، وذلك بسبب قيامه بسحب الفريق لمقاعد البدلاء احتجاجا على الحكام وتلفظه بالشتم عليهم، وقد تم استبعاده من المباراة.

واستناداً إلى لوائح الاتحاد، لائحة المسابقات والبطولات (المادة 36) عقوبات التأخير والانسحاب (الفقرة ج) التي تنص على (إذا انسحب الفريق من المباراة وعاد قبل خمس دقائق الممنوحة له من الحكام) وبناءً عليه يتم العمل بموجبها، حيث تقرر ما يلي:

1- إيقاف إداري نادي الصفا محمد سعيد اليوسف ثلاث مباريات رسمية التالية للمباراة المشار إليها وبنفس الدرجة.

2 – نقل أول مباراة للفريق المنسحب خارج منطقته وبنفس درجة المباراة.

3- توقيع غرامة مالية 3000 ريال على فريق الصفا نظير انسحابه من المباراة حسب اللوائح.