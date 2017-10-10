هيئة الإذاعة والتلفزيون تقر إنشاء أكاديمية وشركتين للإنتاج والاستثمار

الرياض ـ الشرق

أقر مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية إنشاء أكاديمية إعلامية، إضافة إلى إنشاء شركتين، الأولى تعنى بالإنتاج الإعلامي والأخرى للاستثمار في أصول الهيئة، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام رئيس المجلس أمس.

وستسعى هذه الكيانات إلى تحقيق أهداف تطوير قطاع الإذاعة والتلفزيون ضمن رؤية المملكة 2030 بشكل تنافسي متميز يلبي الطموحات الإعلامية المأمولة من هذا القطاع المهم، وتأتي في سبيل التطوير المنهجي للتلفزيون ضمن الخطة الإعلامية، بما ينصب في بناء منظومة إعلامية مؤثرة وقادرة على استيعاب المتغيرات وخلق مستوى مميز من الأداء الإعلامي المهني.

بينما تدارس المجلس خلال الاجتماع الخطط الإعلامية المعدة حول تطوير البرامج والنهوض بالتلفزيون السعودي، لكي يلبي تطلعات المشاهدين ويكون منافساً في استقطاب المتلقين ويتجاوب مع تفاعل المجتمع حول برامجه وتغطياته.

ومن منطلق الاستفادة من التقارير الميدانية والبرامجية المختصة جرت مناقشة تقارير المحتوى لاستثمار نقاط القوة والتميز التي قام بها التلفزيون والإذاعة في تغطية موسم الحج بشكل متميز وكذلك التغطيات الشاملة لفعاليات اليوم الوطني، وما حظيت به الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا من تفاعل وتغطية استطاعت نقل الحدث واستثمار الأدوات الإعلامية بشكل موسع أشرك العالم في الحدث بشكل جذاب ومهني.