إحباط تهريب 206 كجم حشيش

تمكن رجال حرس الحدود بمنطقتي (جازان، نجران)؛ خلال الفترة من 10 /1/ 1439هـ وحتى 18 /1/ 1439هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، مشيراً إلى أنه تم رصد عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة قادمين من الاراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة وبث هذه السموم للنيل من أبناء المملكة مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف، وأسفر عن ذلك القبض على 4 أشخاص من الجنسية اليمنية، وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم 206 كيلو جرامات و ثمانية جرامات من مادة الحشيش المخدر.

وأبان أنه في حينه تمت المباشرة في استكمال جميع الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.