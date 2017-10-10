الحوثيون يقصفون مدرسة في صامطة

أطلقت الميلشيات الحوثية فجر اليوم، صاروخاً أرض – أرض، على مدرسة في قرية الجرادية التابعة لمحافظة صامطة بمنطقة.

وصرح مصدر رسمي بقيادة قوات التحالف “تحالف دعم استعادة الشرعية لليمن” أنه فجر هذا اليوم قامت ميليشيات الحوثي المسلحة بإطلاق صاروخ أرض – أرض استهدف مدرسة في قرية الجرادية التابعة لمحافظة صامطة بمنطقة جازان.

وذكر المصدر أنه نتج عن سقوط الصاروخ تلف وضرر في المدرسة وفناء المدرسة وفي بعض الممتلكات الخاصة للمواطنين.

وأكد المصدر أن ميليشيات الحوثي المسلحة لا تتردد في استهداف المدارس والمنشآت المدنية مايعد ذلك انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني.