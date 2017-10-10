كيا ستينجر تظهر لأول مرة في الشرق الأوسط

اختارت شركة كيا موتورز عبر وكيلها في المملكة شركة الجبر للسيارات معرض اكسس الدولي للسيارات الفارهة في دورته الحادية عشر الذي اقيم في مدينة الرياض ليكون أول معرض في منطقة الشرق الأوسط يشهد تقديم رائعة كيا موتورز الجديدة كيا ستينجر.

وكان المعرض فرصة مثالية أمام عشاق السيارات في المملكة للتعرف على لسيارة التي طال انتظارها منذ أن تم الكشف النقاب عنها في عام 2011 في معرض فرانكفورت.

وتم إزاحة الستار رسميا عن سيارة كيا ستينجر في المعرض بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الجبر للسيارات المهندس، خالد عيسى، ورئيس مكتب كيا الشرق الأوسط وافريقيا؛ سو نام لي.

وحظي جناح كيا بحضور كبير من جانب زوار المعرض الذين حرصوا على التعرف على سيارة كيا ستنيجر عن قرب، وابدوا إعجابهم بتصميمها المميز ومواصفاتها الفريدة التي ستغير مفاهيم السيارات الفارهة ذات الطراز الرياضي.

وأوضح المهندس عيسى؛ أن حرص شركة كيا موتورز على أن يكون التدشين الأول لسيارة كيا ستينجر في السوق السعودي له العديد من الدلالات التي تعكس النظرة الخاصة التي ترى من خلالها الشركة السوق السعودي وما يشكله من أهمية بارزة بين كافة اسواق المملكة، إضافة إلى السمعة الطيبة التي يحظى بها معرض اكسس الدولي للسيارات الفارهة والذي أصبح يكتسب أهمية خاصة عاما بعد أخر.

وعن سيارة كيا ستنيجر قال تم تخصيصها للحصول على قمة المتعة في القيادة، في ظل الكم الهائل من الطاقة والحماس والأداء القوي الذي تتمتع به هذه السيارة، بينما تقوم في الوقت ذاته بتدليل الركاب بكل أنواع الترف والرفاهية وآخر ما تم التوصل إليه في ذلك.

تظهر سيارة كيا ستينجر، بدءاً من الواجهة الأمامية الأنيقة والناعمة مروراً بجوانبها الممشوقة ووصولاً إلى الأكتاف القوية، نوع من القوة والثقة الفائقة.

كما تم تصميم وضعية سيارة كيا ستينجر وهي واقفة بحيث تعكس نوع من التوازن البصري ومظهر لسيارة تتمتع بالأناقة والجمال إلى جانب جراءة الحماسة الرياضية كما إن التصميم الداخلي للمقصورة هادف وفاخر ومصمم بشكل رائع، وتتميز بوجود لوحة عدادات تعتمد عليها على مستوى أفقي يسهل على السائق التعامل معها مع وجود عجلة قيادة مغلفة بالجلد السميك ويوجد أمام السائق وحدة مفردة بها مزيج من المؤشرات والأجهزة الرقمية.

ومن المقرر أن يتم طرح سيارة كيا ستينجر نهاية هذا العام تدعمها جودة وإعتمادية سيارات كيا موتورز الرائدة دوماً في هذه الصناعة والتي تتميز بالموثوقية التامة.