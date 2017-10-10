أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن إطلاق مبادرة “مقياس” لقياس جودة تجربة استخدام الإنترنت في المملكة بناءً على الشراكة بين الهيئة وعموم المشتركين، وتعنى المبادرة برصد وقياس المستوى العام لجودة خدمة الإنترنت في المملكة وذلك بالتعاون مع شركة “سام نوز ” المتخصصة في قياس جودة أداء الإنترنت.

وبينت الهيئة أنها تهدف من المبادرة إلى توفير معلومات للمستخدمين عن جودة تجربة الإنترنت المقدمة لهم بشفافية ووضوح، والمساهمة في زيادة المنافسة بين مقدمي الخدمة لتحسين الجودة، بالإضافة إلى نشر تقارير دورية عن أداء الإنترنت في المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن مبادرة “مقياس” تعمل على قياس جودة تجربة الإنترنت للوصول إلى مجموعة من مواقع وخدمات الإنترنت الشائعة، ويتم قياس المراحل التي تمر من خلالها حركة الإنترنت ابتداءً من المستخدم النهائي، مروراً بمقدم الخدمة، ثم شبكة الإنترنت، وصولاً إلى المحتوى أو التطبيق المطلوب، موضحةً أن قياسات تجربة الإنترنت تتأثر بعوامل عدة منها، كفاءة مقسم أو برج شبكة مقدم الخدمة وبعد المسافة الفاصلة، وسلامة اعدادات المودم والراوتر والتوصيلات الداخلية لدى المشترك، وكذلك عدد المستخدمين والأجهزة للاشتراك الواحد في نفس الوقت.

ودعت الهيئة الراغبين في استخدام تطبيق “مقياس” على الأجهزة الذكية إلى تحمليه من متجر (IOS) أو متجر (Google Ply)، أو استخدام “مقياس” من خلال زيارة موقع الإلكتروني الخاص في المبادرة (www.meqyas.sa).

يذكر أن “مقياس” عبارة عن منظومة أدوات مختلفة للمستخدمين توفر قياس لجودة الإنترنت المقدمة لهم وتمكن من متابعة معدلات مستوى الجودة على فترات زمنية مختلفة بشكل إسبوعي، أو شهري، أو سنوي، وذلك بناء على معايير فنية معتمدة وموثوقة يتبناها العديد من منظمي قطاع الاتصالات في العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، والبرازيل وغيرهم.