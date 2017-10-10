وزيرا الخدمة المدنية والنقل يؤديان القسم أمام خادم الحرمين

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ في قصر اليمامة اليوم، وزير الخدمة المدنية، سليمان بن عبدالله الحمدان، ووزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العمودي، اللذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهما في منصبيهما الجديدين، قائلين: ( أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص ). ثم تشرفا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعا إلى توجيهاته.

حضر أداء القسم، وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي؛ الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمين العام لمجلس الوزراء، الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.