دعوة 8 مرشحين لوظائف الأمن والسلامة

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 8 مرشحين ممن تقدموا لمسابقات وظيفية لوظائف الأمن والسلامة التي تم إعلانها في وقت سابق، وأجريت المسابقة بين المتقدمين وتم ترشيحهم على دفعات متوالية وحسب الأولوية في درجات المسابقة.

وأدرجت “الوزارة” أسماؤهم على قوائم الانتظار ويتم ترشيحهم حسب تسلسلهم في قائمة الانتظار فور تلقي الوزارة طلبات الجهات الحكومية في شغلها من خلال ما يتوفر لديها من شواغر أو مشغولة بغير المواطنين.

وطلبت الوزارة من الأخوة الموضحة أسمائهم سرعة مراجعة الفروع التي تقدموا لها لاستكمال إجراءات ترشيحهم ابتداء من دوام يوم الأحد القادم 25- 1- 1439هـوحتى نهاية دوام يوم الخميس 29- 1- 1439هـ .