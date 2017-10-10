الأسهم المحلية تغلق منخفضة عند 7.041.28 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 72.73 نقطة ليقفل عند مستوى 7.041.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 116 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 73 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 17 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 156 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ولاء، ومبكو ، ونادك، والتعاونية، والاتصالات، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الجزيرة، ونماء للكيماويات، وبترو رابغ، وملاذ للتأمين، وصدق فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 1.74% و 6.44%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والجزيرة، وكيان السعودية، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، والراجحي، والجزيرة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 0.87 نقطة ليقفل عند مستوى 3.175.77 نقطة، وبتداولات تجاوزت 1.3 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 42 ألف سهم تقاسمتها 64 صفقة.