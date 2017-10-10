البورصة المصرية تخسر 4.9 مليار جنيه

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.9 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 771.6 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 1.4 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي إكس 30/ بنسبة 1.03 في المئة ليبلغ مستوى 13824.08 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 0.12 في المئة ليصل إلى مستوى 799.58 نقطة.

وشملت الانخفاضات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 0.2 في المئة ليبلغ مستوى 1785.40 نقطة.