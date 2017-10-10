إيقاف نشاط 9 شركات تأمين

أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الثلاثاء، نشاط 9 شركات مهن حرة، ومنعها من ممارسة أي أعمال تأمينية، وذلك لعدم تجاوبها مع مخاطبات المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها أنه إشارة إلى إعلانها على موقعها الالكتروني بتاريخ 20 / 08 / 1438هـ المتضمن الإشعار حيال عدد من شركات المهن الحرة التي لم تلتزم باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة نشاط التأمين ولم تتجاوب مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينها المسجلة لدى المؤسسة ودعوة المؤسسة تلك الشركات إلى سرعة مراجعة المؤسسة لتصحيح أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز (20) يوم عمل من تاريخ الإعلان.

وأضاف البيان أن عددًا من تلك الشركات المشار إليها في الإعلان لم تتجاوب مع إعلان المؤسسة ولم تتجاوب مع خطابات المؤسسة المبلغة لها من خلال عناوينها المسجلة لدى المؤسسة فقد قررت المؤسسة تطبيقاً لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02 / 06 / 1424هـ والمادة (2) والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إيقافَ نشاط الشركات الآتية أسماؤها ومنعها عن ممارسة أي أعمال تأمينية.

وشملت الشركات الموقوفة،الشركة السعودية البلجيكية لوساطة إعادة التأمين، وشركة المساندة لوساطة التأمين، وشركة الممارسات المهنية لوساطة التأمين، وشركة الوساطة السعودية، وشركة جلوبل لوساطة التأمين، وشركة ركائز لوساطة التأمين وإعادة التأمين، وشركة مجدي سالم القاضي وكلاء تأمين، وشركة مركز بستان الشرق الأوسط لوساطة التأمين، وشركة مستشارك التأميني لاستشارات التأمين.

وهدد البيان بأن المؤسسة ستشرع في اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الشركات المُشار إليها أعلاه وفقًا لما نص عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.

يأتي القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين.

ودعت المؤسسة أصحاب الشكاوى على أي من هذه الشركات من المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، التقدم إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت WWW.SAMA.GOV.SA أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001256666).