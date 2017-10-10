“مقاطعة أورانج” تدرج 8 مناطق لجذب سياحة الأطفال

تعد مقاطعة أورانج كاليفورنيا موطناً لـ “الفخامة المريحة” في الولايات المتحدة الأمريكية مع منافذ البيع بالتجزئة الراقية، المتنزهات الشهيرة على مستوى العالم، الفنادق والمنتجعات ذي الـ 5 نجوم المتعددة الجوائز، جنباً إلى جنب مع ساحلها المذهل والطقس الجميل على مدار العام، وبهذا الغرض تفتح المقاطعة ذراعيها للأطفال من كافة الأعمار ليتمكنوا من التمتع بأوقات لا تنسى من خلال قائمة من التجارب العظيمة والمثيرة.

كما إن مناطق الجذب السياحي في مقاطعة أورانج كاونتي ملتزمة باستمرار بتوفير أفضل البرامج الترفيهية والتعليمية للعائلات وأطفالها، ولاسيما أولئك الذين يأتون من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.

ومن الأماكن التي تلهم الأطفال مركز سانتا آنا ديسكفري للعلوم، الذي يقدم مهارات التدريب العملي على حب الاكتشاف و بعض الخبرات عن المشاركة التفاعلية في المتحف.

ويتميز الصرح بـ 120 معرض عملي، بما في ذلك مغامرة الديناصور المشوقة. جاست دوان و بويرس كيدسيوم التي تدخل الأطفال إلى الثقافات المختلفة من العالم وذلك عبر التدريب على الفنون في بريتند سيتي المتموضعة في إرفاين، من جانب آخر يوفر تشلدرنز ميوزيم في لا هابرا فرصاً ممتعة للاستكشاف واللعب وتمتد الخيال.

وفي حين يعرض أوشن انستتيوت في دانا بوينت معالم الحياة البحرية ويأخذ المستكشفين الصغار لطابع الحياة البحرية الموجودة في المياه المحلية، فضلاً عن النشاطات التي تعرف الطفل على أسرار البحار ومشاهدة الحيتان المتاحة على مدار السنة في مقاطعة أورانج.

وهناك تجربة فريدة من نوعها تتمثل برؤية هجرة الحيتان الرمادية التي تأتي قبالة الساحل من نوفمبر حتى أبريل والحوت الأزرق من مايو حتى أكتوبر، وفي حال رغب الأطفال في الاطلاع على الأختام وأسود البحر عن قرب، يمكنهم التوجه إلى مركز الثدييات البحرية في المحيط الهادئ في لاجونا كانيون، بينما يمكن إيجاد تجمع من المد والجزر في كريستال كوف استيت بارك والخلجان الصخرية في شاطئ لاغونا.

ولمحبي الحياة البرية فأن ذا أوسي زو في إرفاين بارك موطن الطبيعة و أكثر المحميات شهرة في جنوب كاليفورنيا، تقدم الأشياء المدهشة للزوار الصغار السن. إضافة إلى تواجد مجموعة من قرود الغابات المتنوعة وكذلك الحيوانات التي تعيش في بيئة جنوب كاليفورنيا. وتضم ذي أوسي زو الحيوانات الأليفة.

ويستطيع الأطفال التعرف على النباتات والحيوانات التي تعيش في طبيعة مقاطعة أورانج وتحديداً في نيتشر سنتر الواقع في نيوبورت بيتش أو مركز موث إنتيربريتيف وهو جزء من محمية نيوبورت بيه. ناهيك عن متعة المشي لمسافات طويلة المصممة للأطفال وذويهم.

وفي فيرفيو بارك الكائنة في كوستا ميسا فالجميع يجب أن يكونوا على متن القطار، لأن القطارات شكلت جزءاً هاماً من تاريخ مقاطعة أورانج ،مما جلب المستوطنين إلى المنطقة وساعد المزارعين على الوصول إلى الأسواق البعيدة.

وهناك مكانين في المقاطعة حيث يمكن لعشاق القطار الصغار والكبار ركوب القطارات المصغرة،أو يمكن التخطيط لرحلة يوم واحد عبر القطار ات المتعددة في ربوع المقاطعة،المخدمة من قبل ميترولينك وأمتراك.

وفي هذا الشأن تقع ثلاث مدن تاريخية بالقرب من محطات السكك الحديدية وهي فولرتون، أولد تاون أورانج و سان خوان كابيسترانو، الزاخرة بالكثير لرؤيته والقيام به، كما يتاح للزوار الذهاب إلى سان دييغو أو لوس انجليس لخوض مغامرة لمدة يوم كامل.

وتحتضن ذي سنتنيال فارم تجارب المزرعة التي تعلم الأطفال من أين يأتي طعامهم، ومحتويات الغذاء المتوفرة في المزارع، ويضم المكان عدة مساحات خضراء بما في ذلك أورانج كاونتي جريت بارك وفود لاب التي تجعل من المزرعة عبارة عن طاولة للاتصال، بينما يكتمل المرح مع فرصة الارتفاع فوق كل شيئ بواسطة البالون البرتقالي أو من خلال الذهاب إلى تاناكا فارم في إرفاين.

ويقدم مركز سيجيرستروم للفنون؛ عدداً من عروض الفنون والبرامج المسرحية لقائمة من المنظمات الشهيرة في مقاطعة أورانج، والمكرسة للأطفال وأسرهم. ويتميز المركز بحضور فرق السمفونية.

وتبدأ المهرجانات الفنية في فصل الصيف في لاغونا مع ورش عمل وتجارب فنية مرئية للأطفال. ويقيام أيضاً مهرجان الرسم السنوي على الشارع في شهر مايو، لمشاهدة الفنانين وعم يبدعون في أعمالهم أمام عينيك.

ويوجد لدى مقاطعة أورانج أنشطة مليئة بالتجارب الإبداعية للأطفال مثل: إيماجينيشن سيليبريشن في (أبريل / مايو)، تشلدرنز سيليبريشن (سبتمبر) وذي أوسي تشلدرنز بوك فيستيفال في (أكتوبر).

ولمزيد من الأدرينالين يجب الانضمام إلى فان سكيت بارك الذي يطلق العنان للفعاليات النشطة في الهواء الطلق ونمط الحياة الحيوية للأطفال وركوب الدرجات الهوائية والعربات للتزلج من الصالات الرياضية في سكاتيبارك البالغ مساحتها 35.000 ألف قدم مربع من السكك الحديدة المصنوعة للألعاب الرياضية مع توفر كرات البيسبول، السلالم ودحرجة الدولاب الصغير، ويزود فان سكيت بارك الأطفال بدورة بمستوى مبتدأ على الألواح الخشبية أو المعدنية داخل الصالة، وينعم هذا الموقع بمتجر جاك غاريج للملابس والاغراض البحرية ومطعم تاكو سورف بمأكولاته المكسيكية الشهية.

وتفاجئ ديزني لاند الأطفال بالأسرار والعالم الخيالي، ويستطيع كل طفل أن يحول نفسه إلى أمير أو أميرة أنيقة ويصبح هذا الأمر حقيقة واقعه أما عينيه، وعند زيارة بيبيدي بوببيدي بوتيك في منتجع ديزني لاند يصبح كل ما يتمناه الأطفال متاحاً بين أيديهم.

وبالنسبة للفتيات الصغار فهم على موعد مع مسرات المكياج وتصفيف الشعر المختارة من فيريتال برينسيس أو ديزني ديفا أو كولور ستار، لتظهر بعدها بوشاح الأميرة مع طلاء الأظافر.

ويشمل التحول إلى زي الأمير فئة الصبيان أيضاً الذين يقومون بتصفيف شعرهم وحمل السيف العظيم والدرع والنثار وكل ذلك يتم مع خدمة فوتو برس لالتقاط أجمل الصور أثناء هذه التجربة الساحرة.