أطلقت شركة “هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة” “شهر الخدمة”، وهي عبارة عن حزمة من خدمات ما بعد البيع خلال شهر أكتوبر لعملائها في المملكة العربية السعودية من خلال مراكز الخدمة المعتمدة لديها، وذلك في إطار سعي “هواوي” لتقديم الخدمات والمزايا الأفضل لعملائها.

وتوفر الخدمات لعملاء “هواوي” إمكانية حفر رسومات مجانية بتقنية الليزر المتطورة على الجهاز بما يناسب شخصية صاحب الجهاز. وهنا يُفتح المجال أمام عملاء الشركة لحفر الرسومات التي يرغبون بها، سواء كانت صور شخصية أو صورة الفريق المفضل أو حتى نقش الأسماء الشخصية.

ليس هذا فحسب، بل ستقدم هواوي أيضاً لعملائها عند زيارتهم لمراكز الصيانة خدمة تلميع الهاتف بشكل مجاني باستخدام تقنية تكنولوجيا UV المعتمدة على الأشعة فوق البنفسجية والتي تستخدم عادة في تعقيم الأجهزة والمعدات الطبية.

وستقدم “هواوي” أيضا العديد من الهدايا المختلفة لعملائها عند الانتهاء من إصلاح الجهاز في أي مركز صيانة تابع لشركة “هواوي”.

وقال نائب رئيس شركة “هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة”؛ بابلو نينغ: “نسعى دائما لتقديم الأفضل لعملائنا في المملكة العربية السعودية، فهي سوق استراتيجي بالنسبة لنا، وخدمة عملائنا في المملكة ورضاهم هي أهم أولوياتنا.

ونظراً لإدراكنا لاحتياجات عملائنا في المملكة العربية السعودية، يسعدنا الإعلان عن “شهر الخدمة” الجديدة التي ستضيف لمسة جمالية إلى هواتف عملائنا، ونتطلع دائما لإطلاق المزيد من التقنيات والخدمات المتميزة التي تناسب كافة الأذواق والاحتياجات “.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تواصل وضع احتياجات المستخدم في طليعة أولوياتها، وتعمل على تطوير المزيد من الاستراتيجيات التي تركز على تجارة التجزئة والعلامة التجارية والتسويق والخدمات، بهدف تقوية قاعدة أعمالها وخط سير عملياتها وخدمة العملاء في المملكة.

كما أن “هواوي” ملتزمة بإطلاق المزيد من التقنيات والخدمات الجديدة التي ستوفر للمستخدمين نمط حياة أكثر اتصالا وذكاء، كما تستمر الشركة في البناء على خبراتها والكفاءات الأساسية لديها لقيادة المستقبل وتعزيز مكانة علامتها التجارية الرائدة على المستوى الثقافي والتقني بالنسبة للمستخدمين.