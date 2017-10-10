أعلنت شركة “فلو”، شركة الخدمات اللوجستية دائمة التطور، وهي جزء من مجموعة السليمان، عن تدشين مركزها الجديد والفريد من نوعه للتوزيع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وتم تصميم المركز الجديد خصيصاً لتعزيز متطلبات التجارة الالكترونية بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في انشاء منصات لوجستية متميزة، لتحقيق الربط بين المراكز التجارية القائمة، وفتح طرق جديدة للتجارة. وسيقوم المركز بتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء.

وتعليقاً على إطلاق هذا المشروع، قال الرئيس التنفيذي لشركة “فلو”؛ سعود السليمان: “شرعنا في إطلاق هذا المركز بعد ادراكنا لحاجة السوق الى المرافق المهنية والبنية التحتية اللوجستية لدعم التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية، والتي تتضمن كميات وأحجام كبيرة.

وأضاف: نحن في “فلو” قمنا بتطوير خدماتنا لتلبية المتطلبات المتزايدة ولتغطية احتياجات سوق التجارة الالكترونية والعقود اللوجستية، ونحن على أتم الاستعداد لسداد هذه الفجوة في السوق المحلي.”

وتابع سعود: “في الوقت الذي نواصل فيه نمونا في المملكة، نعمل على تطوير قنوات جديدة بشكل دائم لتلبية احتياجات عملائنا، وأن إطلاق المشروع الجديد سيسلط الضوء على التزامنا الكامل بتطوير خدماتنا المقدمة للعملاء كافة. ولدينا أيضاً تطلعات كبيرة لهذا المركز، ونحن على يقين بقدرتنا على توفير حلول متميزة تلبي احتياجاتنا ومتطلبات السوق لدينا، ودعمنا في الوصول للأهداف المرجوة.”

وستغطي المنشأة الأوتوماتيكية الجديدة مساحة 75.000 متر مربع، بأرتفاع 37.5 متر. وتم تصميم المرفق بطوابق متعددة، مما يتيح مساحة إجمالية أكثر من 200 ألف متر مربع، مما يجعلها أكبر منشأة من نوعها في المملكة العربية السعودية. والتصميم قادر على استيعاب 180.000 موقع تخزين.

وتم إنشاء المركز لتلبية كلاً من حلول تخزين منصات النقل والتجارة الإلكترونية للتجزئة، بطاقة عمالية 190 عامل وذلك ضمن المراحل الأولى من المشروع، وتعتبر فلو ضمن النطاق البلاتيني في نسبة السعودة.

وستقدم “فلو” مجموعة من الحلول الفريدة لتلبية كافة متطلبات السلامة، بما في ذلك حلول “أوكسي ردكت” (الحلول الخاصة بتقليل نسبة الاوكسجين)، والتي من شأنها منع الحرائق – لاقدّر الله -.