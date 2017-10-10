اليوم… انطلاق مسابقة الأمن السيبراني في جامعة الملك سعود

تنطلق اليوم (الأربعاء) الدورة الثالثة لمسابقة الأمن السيبراني “سايبر آرابيا” التي تنظمها جامعة الملك سعود بالاشتراك مع “نورثروب العالمية جرومان”.ويشارك في المسابقة الطلاب المميزين في الأمن الإلكتروني من الجنسين في جامعات المملكة.

وتتألف المسابقة التي تستمر يومين، من ورشة عمل عن الأمن السيبراني حيث يتنافس الطلبة من أجل ايجاد الحلول وتدمير المخاطر المحدقة في صور افتراضية للنظم العاملة. ويقوم الطلبة المتسابقون بإبراز مهاراتهم المتميزة والقيادية بوقت محدد ضمن روح الفريق الواحد. و تفوز الفرق التي تحدد المخاطر وتجنب أنظمتهم المخاطر بأفضل و أسرع السبل.

وقال الدكتور جلال المهتدي، مدير مركز التميز لأمن المعلومات في جامعة الملك سعود: ” نتطلع لأن تسهم المسابقة ببناء قاعدة أساسية للإبداع و التوعية بين طلبة الهندسة والتقنية الجامعيين في الأمن السيبراني و المخاطر الكبيرة في هذا المجال”.

من جهته، أكد المهندس وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي لنورثروب جرومان الشرق الأوسط، الاعتزاز بالشراكة مع جامعة الملك سعود للعام الثالث على التوالي في رعاية مسابقة سايبر آرابيا للأمن السيبراني حيث يسعدنا اقبال عددا كبيرا و متزايدا من الطلبة المبدعين الرجال و الاناث من مختلف الجامعات السعودية المتفانين لتعزيز الأمن السيبراني من خلال ابتكاراتهم المتميزة، مشيرا إلى أن عملية تعزيز الأمن السيبراني السعودي دقيقة وعميقة بكل ما للكلمة من معنى”.